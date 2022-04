Sömmerdaer Maibaum ragt 12 Meter in die Höhe

Christian Hoßbach gibt den Kranz in den Korb der Drehleiter an Matthias Grosch und Stefan Schönfeld.

Sömmerda. Der in den Stadtfarben und mit einem Bänderkranz verzierte Mast aus Aluminium steht seit Dienstag vor dem Rathaus.

Nicht nur die Kleinen aus der Schmetterlingsgruppe des Kindergartens „Glückliche Zukunft“ beobachteten am Dienstagvormittag gespannt, wie Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Betriebshof mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr den Maibaum vor dem Sömmerdaer Rathaus aufstellten. Etliche Passanten zückten ihre Handys, um das Ereignis im Bild festzuhalten. Zwölf Meter hoch und 157 Kilo schwer ist der in den Stadtfarben und mit einem Bänderkranz verzierte Mast aus Aluminium, der in die Höhe gehievt wurde. Wehrführer Dirk Beck bediente die Drehleiter, Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld und Matthias Grosch stiegen in den Korb, während Christian Hoßbach, Jörg Leger und Gerd Wettig für die Verankerung am Boden sorgten. Bis zur ersten Juniwoche wird der Maibaum nun stehen bleiben, informierte Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Kultur, Jugendarbeit und Tourismus. Auch beim bevorstehenden Gartenmarkt am 29. und 30. April wird er die Besucher erfreuen.