Sömmerdaer Polizei befreit Katze aus Garage

Eine kleine schwarze Katze aus Sömmerda hatte sich in eine Garage verirrt. (Symbolbild)

Sömmerda. Eine kleine schwarze Katze ist am Dienstagabend nicht zu ihren Besitzern zurückgekehrt. Vor einer Garage wurden sie auf das Jammern des Tieres aufmerksam.

Zwei Mädchen aus Sömmerda suchten am Dienstagabend ihre kleine Katze. Sie sei nicht nach Hause gekommen, schreibt die Polizei in einer Meldung. Also machten sich die beiden Tierliebhaberinnen auf die Suche. Vor einer Garage nahmen sie dann den Katzenjammer der Fellnase wahr und alarmierten die Polizei.

Die habe nun alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Eigentümer der Garage zu finden. Nach einer knappen Stunde sei es dann gelungen, die Katze aus der Garage zu befreien. Entsprechend groß war die Freude der Mädchen, als sie ihr schwarzes Kätzchen unverletzt in die Arme schließen konnten.

