Sömmerdaer Schüler für die Umwelt sensibilisieren

Wie viel Müll produziert die Sömmerdaer Berufsschule in einer Woche? Dieser Frage gingen in den vergangenen sieben Tagen die Schüler im Berufsvorbereitungsjahr nach. Dafür wurden in allen Räumen des Schulgebäudes Mülltüten, 32 an der Zahl, verteilt und ein Zettel beigefügt. „Umweltschutz geht uns alle an“ stand darauf. Darunter die Aufforderung, doch bitte sämtlichen Plastikmüll nicht irgendwo zu entsorgen, sondern in die dafür vorgesehenen Müllbeutel zu werfen.

Die Idee dazu entstand, als sich ein Schüler der 14-köpfigen Klasse für eine der Fridays-for-Future-Aktionen freistellen lassen wollte. „Wir dachten, wenn sich die Schüler dafür interessieren, sollten wir es auch zum Thema machen“, sagt Schulsozialarbeiterin Christiane Kind.

Das Interesse der Schüler an der Aktion sei gemischt. Einige versuchen, sich mit dem Thema auseinander zu setzen, andere hören gar nicht erst zu. „Ich werde nicht die ganze Klasse umkrempeln können“, weiß die Sozialarbeiterin. „Aber vielleicht schaffe ich es, wenigstens ein paar von ihnen zu sensibilisieren.“

Einen Effekt zeigte die Aktion bereits am Anfang der Woche. Kein Müll liege mehr im Treppenhaus oder in den Gängen. Das sei anders gewesen, bevor die Müllsäcke aufgehangen wurden. „Das Schulhaus war jetzt nicht total vermüllt, aber es lag schon so einiges rum“, sagt Christiane Kind.

Einige Stichproben ergaben bereits, dass in manchen Räumen viel Müll zusammenkommt, in anderen weniger. Zum Beispiel war die Tüte im Speiseraum schon gut gefüllt. Im Lehrerzimmer dagegen kaum. „Wir trinken zum größten Teil aus Glasflaschen und bringen unser Essen in Brotdosen mit“, erklärt das eine der Lehrerinnen der Berufsschule.

Was die Mülltüten in den anderen Klassenräumen betrifft, so wollen die Schüler zum Tag der offenen Tür am kommenden Samstag Bilanz ziehen. Geplant ist nicht nur eine „Müllausstellung“, sondern Informationstafeln und Tipps, wie man Müll wiederverwenden oder zweckentfremden kann.

Der Tag der offnen Tür der Berufsschule in Sömmerda findet am Samstag, 7. März, von 9 bis 13 Uhr statt.