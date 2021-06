Sömmerdaer Seniorenbeirat nimmt Sprechstunden wieder auf

Sömmerda. Die Sömmerdaer Seniorenvertretung will wieder direkt erreichbar sein. Erste Termine stehen.

In einer erweiterten Vorstandssitzung hat der Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda (SBS) nicht nur eine für Dienstag, den 13. Juli, ab 10 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses anberaumte Arbeitsberatung inhaltlich vorbereitet. Anwesend waren Gudrun Hintermeier, Steffi Goldschmidt und Thomas Hohmann vom Vorstand sowie die Mitglieder Peter Klose und Peter Hintermeier. Angesichts niedriger Inzidenzzahlen will der SBS auch seine Sprechstunden wieder aufnehmen. Eine erste soll am Dienstag, dem 6. Juli, von 9 bis 10 Uhr ebenfalls im Rathaussitzungssaal stattfinden. Es gehe vor allem darum, von den Bürgern zu erfahren „wo der Schuh drückt“ und wie sich die Mitglieder des SBS bei der Lösung von Probleme einmischen könnten, so SBS-Mitglied Peter Klose. Es gebe auch einen neuen Flyer.