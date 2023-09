Sömmerdaer Seniorenbeirat trifft sich

Sömmerda. Auswertung der jüngsten Aktivitäten und ein Ausblick auf die Jubiläumsfeier stehen als Themen an.

In seiner 10. Sitzung wird sich der kommunale Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda am 10. Oktober um 10 Uhr (ab 9 Uhr Seniorensprechstunde) in der Stadtverwaltung Sömmerda, Poststraße 1 (Verwaltungsraum), unter anderem mit dem Stand der Vorbereitungen für die Jubiläumsveranstaltung anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Gremiums im November befassen. Wie Beiratsmitglied Peter Klose weiter informiert, sind auch eine Auswertung der Infostände beim Bauernmarkt und dem Herbstfest der Generationen geplant. Vorgestellt wird der nun vorliegende neue Ratgeber „Kompass fürs Alter. Es geht in der Sitzung auch um weitere geplante Vorhaben.