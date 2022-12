Sömmerdaer Stadtrat beschließt über Gebühren und Mehrausgaben

Der Sömmerdaer Stadtrat tagt am Donnerstag in der Unstruthalle.

Sömmerda. Der Stadtrat tagt am 8. Dezember öffentlich in der Unstruthalle.

Zu seiner regulären letzten Sitzung des Jahres tritt der Sömmerdaer Stadtrat am Donnerstag, dem 8. Dezember, um 16.30 Uhr in der Unstruthalle zusammen. Nach Fragestunden für Stadträte und Bürger geht es unter anderem um die Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für den Feuerwehrstandort Leubingen, die künftige Gewerbeflächenentwicklung in Orlishausen, die Friedhofsgebührensatzung und Entgeltordnung der Stadt- und Kreismusikschule sowie eine Grünanlagensatzung für das Stadtgebiet Sömmerda. Für eine coronagerechte stationäre raumlufttechnische Anlage im Volkshaus steht eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 61.400 Euro an, weil die Förderhöhe geringer ausfiel als erwartet und das Ausschreibungsergebnis höher. Der Stadtrat muss dazu beschließen.