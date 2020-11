Jörg Stengler lebt nicht mehr. Es ist nicht zu fassen. Es ist keiner seiner manchmal schrägen Scherze. Dem Mann saß der Schalk nicht nur im Nacken, er trug ihn auch auf der Zunge.

Er war der Kutscher des Weihnachtsmanns. Er hat es in die Tageszeitung, in die Klatschpresse und zwischen Buchdeckel geschafft. Oft guckte er einen im Gespräch so schräg von unten, den Kopf etwas geneigt. Als wollte er prüfen: „Na, schluckt der das jetzt?“ Er war ein großer Fabulierer. Aber die unglaublichsten Dinge, die er erzählte, die waren wahr. Schlangenbiss und Todesgefahr inklusive...

So oft habe ich ihn gar nicht getroffen. Ab und an einmal, wenn es die „Tiere suchen Menschen“-Serie unserer Zeitung erforderte und die durch Haustierbesitz ausgewiesenen Tierfreundinnen aus der Redaktion frei hatten. Oder wenn auf der Weißenburg Tierweihnacht angesagt war. Oder wenn sonst eine Expertise zu einem tierischen Thema gebraucht wurde. Er hat nie nein gesagt.

So wie er auch immer 24 Stunden an sieben Tagen die Woche in Bereitschaft war. Struppi 33. Einmal dort, oben über Sömmerda auf der Weißenburg, seiner Ranch, da gab es immer auch einen Scherz mit auf den Rückweg.

Manchmal war aber selbst Jörg, eigentlich Hans-Jörg, Stengler nicht danach zu Mute, jemandem den Tag aufzuhellen. Dann hatte er sich unter Garantie geärgert. Oft lag dann ein unerfreulicher Gerichtstermin hinter ihm. Einer, den nicht er, sondern seine Sache verloren hatte. Der Mann, der seinen Lebensinhalt darin sah, Tieren in Not zu helfen, ging für diese nämlich auch keinem Streit aus dem Weg.

Wenn dann mal wieder eine von ihm aus unhaltbaren Zuständen befreite Kreatur – ich erinnere mich an seinen zur Hundepension umfunktionierten privaten Wintergarten – als dingliches Eigentum wieder dahin zurück musste, wo er sie hergeholt hatte – von irgendwo zwischen Bad Langensalza und Naumburg/Nebra, dann verstand er die Welt nicht mehr.

Irgendwann hat ihn der Mut verlassen.

Jörg Stengler ist mit 60 Jahren aus dem Leben geschieden. Es gibt ganz viele, die ihn sehr vermissen werden.