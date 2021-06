Sömmerdaer Treffpunkt öffnet wieder: Luftballons und Zuckerwatte für die Kinder

Sömmerda. Das Schüler-Freizeit-Zentrum öffnet ab Montag, dem 7. Juni seine Türen.

Zum Kindertag hatte das Team des Schüler-Freizeit-Zentrums (SFZ) Sömmerda ein Angebot „to go“ vorbereitet. Viele nutzten das schöne Wetter für einen Spaziergang und statteten dem SFZ einen Kurzbesuch ab, berichtet Ellen Kaufmann. Manche kamen auch mit dem Auto wie bei einem Drive In.

An den bunten Ständen konnten die Kinder sich verschiedene Angebote kostenlos abholen. So wurden 225 Zuckerwatten, 250 Heliumluftballons, 100 modellierte Luftballontiere und 50 Tüten mit Straßenmalkreide für das Straßenkunstprojekt „Das bin ich“ an die Kinder verteilt, heißt es weiter.

„Es war ein wunderschöner Tag, nach über einem halben Jahr leuchtende Kinderaugen live zu erleben, mit den Kindern und Eltern wieder einmal im Gespräch in Kontakt zu kommen“, so Ellen Kaufmann. Selbst aus dem Landkreis seien an diesem Tag Gäste gekommen.

Das Sahnehäubchen an diesem Tag sei dann der Anruf aus der Stadtverwaltung gewesen mit der Information, dass das Team ab Montag, den 7. Juni die Türen für die Kinder und Jugendlichen wieder öffnen kann. So werden am Nachmittag dann wieder Hausaufgabenunterstützung, Theater, verschiedene Tanzkurse, kreatives Arbeiten sowie regelmäßige Internettreffs angeboten. Ab sofort könne auch wieder Kindergeburtstag im SFZ gefeiert werden.