Sömmerdaer Verein “Run4Kids“ stellt sich breiter auf

Berufsfeuerwehrmann Mario Schnepf wird im September 2020 nach seinem Spendenmarsch von Hamburg nach Sömmerda von Kameraden in die Luft geworfen. Er will sein Engagement von todkranke Kinder erweitern.

Sömmerda. Im vergangenen September hat er deutschlandweit von sich reden gemacht. Am 21. September hatte Feuerwehrmann Mario Schnepf einen Spendenmarsch zugunsten der Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS) gestartet. Innerhalb von fünf Tagen legte er von Hamburg bis Sömmerda 363 Kilometer zurück und sammelte 25.000 Euro.

Das Engagement für todkranke Kinder will der Berufsfeuerwehrmann gern fortsetzen. Mitglied ist er bereits im Sömmerdaer Verein „Run4Kids“. Jetzt ernannte ihn der Vorstand mit Daniel Voigt an der Spitze zum Pressesprecher des Vereins. "Gerade mit Blick auf unser nächstes Mammutprojekt, die 'DKFS-Tour der Herzen 2021' wollen wir uns als Verein breiter aufstellen. Eine neue Homepage trägt genauso dazu bei wie gute Öffentlichkeitsarbeit", erklärt der Vereinsvorsitzende.

Die besten Voraussetzungen dafür bringe Mario Schnepf mit. Er habe ein Marketingstudium absolviert und als Pressesprecher in Böblingen gearbeitet. "Das Gesamtpaket hat uns gut gefallen. Deshalb ist er für unsere Pressearbeit bestens geeignet", sagt Daniel Voigt. Für den 35-jährigen Berufsfeuerwehrmann sei das Engagement im Verein "Run4Kids" eine Herzensangelegenheit. Die Entfernung zwischen Hamburg und Sömmerda sieht er als kein Problem an. "Wir kommunizieren modern und sind online eng verbunden."

Für ihn selbst sei der Spendenmarsch eine Geschichte und persönliche Herausforderung gewesen. "Seitdem ist mein Name mit dem Verein verbunden und damit auch bekannt", sieht Mario Schnepf Vorteile für seine weitere Vereinsarbeit. Sein größtes Anliegen ist es, weiterhin Gutes zu tun, und dem Gehör zu verleihen. "Die Botschaft, die wir haben, muss nach außen getragen werden, um auf todkranke Kinder und deren Familien aufmerksam zu machen und sie zu unterstützen", so der 35-Jährige.

Die nächste große Aufgabe des Vereins „Run4Kids“ steht mit der "DKFS-Tour der Herzen 2021" schon vor der Tür. Daniela Kurzke, Anja Schröder, Susanne Mund, Cindy Paternoga und Annette Quittenbaum treten dabei in die Pedale. Angesteuert werden fünf Kinderhospize, der Startschuss der Tour wird am 5. April am Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz erfolgen. Von dort geht es nach Markleeberg bei Leipzig, weiter nach Burg im Spreewald, dann nach Berlin und weiter nach Magdeburg. Tourende wird am 10. April Sömmerda sein.