Sömmerdaer Verein Run4Kids zieht viele Register

Sömmerda Die Vorbereitungen für einen Weltrekordversuch laufen auf Hochtouren. Notar und Glühwein sind geordert.

„Wir schaffen das!“, ist Daniel Voigt, der Vorstandsvorsitzende des Sömmerdaer Vereins „Run4Kids“, überzeugt. Die Rede ist vom Weltrekord, den die Mitglieder am 22. Dezember ab 18 Uhr auf dem Gelände der Baumschule Wulf auf der Weißenburg in Sömmerda aufstellen wollen.

Ziel ist es, die längste Menschen-Kette beim Punsch-Prosten zu bilden. „Wir haben viele Vereine eingeladen und über sämtliche Kanäle die Werbetrommel gerührt“, erklärt Voigt. Vorsorglich wurde auch schon der Glühwein und der Kinderpusch geordert, der an diesem Abend ausgeschenkt wird.

Notar sagt sofort Unterstützung zu

Bereits im Vorfeld hatte der Verein die Anmeldung vom Rekord-Institut Deutschland (RID) - dem deutschsprachigen Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London - prüfen und anerkennen lassen. Damit am Veranstaltungstag alles seine Richtigkeit hat, wird Sömmerdas Notar Reinhard Rothe zu Gange sein. „Er hat sofort zugesagt“, ist Voigt dankbar.

Freuen können sich Besucher auf einen Weihnachtsmarkt mit kunsthandwerklichen Produkten. „Mehrere kleine Anbieter haben sich angekündigt“, berichtet Voigt. Für eine musikalische Einstimmung will Berit Finke sorgen. Die Sängerin aus Haßleben möchte die Aktivitäten des Vereins unterstützen und tritt deshalb ganz ohne Gage aus.

Über eine Überraschung konnten sich die Mitglieder, die sonst darauf bedacht sind, Kindern eine Freude zu bereiten, am Nikolaustag freuen. Die Sömmerdaer ACS Solution & Security GmbH möchte die Vereinsarbeit mit 1000 Euro unterstützen. „Ich verfolge den Verein von Anfang an und finde es gut, was die Mitglieder auf die Beine stellen“, so Geschäftsführer André Lindner. Sein Unternehmen agiert nach eigenen Angaben europaweit und beschäftigt sich mit allem, was mit Sicherheit zu tun hat. Der Schwerpunkt liegt auf dem Objekt- und Veranstaltungsschutz. Beschäftigt sind insgesamt über 50 Mitarbeiter.