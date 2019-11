Sömmerdaer Wilsberg-Adaption hat geöffnet

„Eine Stadt ohne Buchhandlung schwebt in der Gefahr zu veröden“, hat Kurt Klisters vor Jahren in der „Süddeutschen“ geschrieben. Was also wird aus Sömmerda? Holk Maisels „Schmökereck“ ist runter vom Markt. Na gut, es ist raus aus den bisherigen Räumen am Markt. Die Verödungsgefahr ist jedoch nicht akut. Zu finden ist der Buchhändler jetzt im ehemaligen Dreyseschen Haus in der Weißenseer Straße. Mit Wohnung samt angeschlossenem Antiquariat (der detektivische Fernseh-Kult-Altbuch-Dealer Wilsberg lässt grüßen) und der erweiterten Möglichkeit, neuen Lesestoff zu erwerben. Die Regale stehen nicht nur, sie sind auch gefüllt. „Das Antiquariat vollends einzurichten, braucht aber noch Zeit“, sagt Maisel.

Vorläufig findet ihn nur Stamm- und flanierende Kundschaft. Er ist zwar am neuen Ort, aber noch nicht wieder in der interkommunikativen Welt angekommen. Der längst zugesagte Telefonanschluss und die Verbindung ins weltweite Netz lassen auf sich warten. Fürs Geschäft nicht gerade das, was man sich wünscht. Bestellungen beim Großhandel übers Handy?

Offizielle Eröffnung soll am 29. November sein. Eine ohne große Feier allerdings. „Beim siebten Umzug muss das nicht mehr sein“, sagt Maisel und ergänzt: „Das ist auch viel zu gefährlich!“ Nicht für ihn, aber für die Bücher. Er fürchtet wohl, dass es – wie schon einmal passiert – zu Sektflecken in der Weltliteratur kommen könnte. Zu Plätzchen und Bonbons hat er sich überreden lassen ...

Gefunden hat ihn am Samstag auf jeden Fall schon einmal Krimiautorin Julia Bruns, die mit „ihrem“ Buchhändler ja launige Krimi-Abende offeriert. Dieses Vergnügen habe beide allerdings derzeit zurückgefahren. Radikal. Maisel wegen seines Umzugs, Bruns wegen Schreibdrucks.

Die Frau schreibt so viele Krimis, dass sie es unter einem (ihrem) Namen gar nicht schafft. Selbst sie musste aber letztes Jahr einsehen, dass es im Nebenjob schlichtweg nicht möglich ist, mehr als drei Bücher im Jahr zu verfassen. Die waren es mit dem Thüringentags-Krimi „Thüringen-Tod“, dem Rügen-Krimi „Eiskalte Ostsee“ und – als Clara Bernardi – dem Italien-Abstecher „ Am Comer See“ dann aber schon. Und 2020 werden es, so verriet sie, nicht weniger. Es wird ein neues Verbrechen im Freistaat geben. Im steten Wechsel ist diesmal wieder ein Auswärtsspiel dran. Die Kommissare Bernsen und Kohlschuetter werden im am 12. März erscheinenden „Letzter Ausstieg Thüringen“ den Mord an zwei Mitarbeiterinnen der Oberweißbacher Bergbahn aufklären (davon ist auszugehen). Die Damen sterben an der Talsperre Leibis-Lichte. „Sie sind aber nicht ertrunken“, verrät die Autorin.

Für den 9. April ist auch – als dann in Papierform druckfrisch vorliegend – ein nächster Einsatz für Commissario Giulia Cesare am Comer See in Aussicht gestellt.

Und dann sollen die Leser Julia Bruns nächstes Jahr auch noch von bitterböser Seite kennenlernen. Im Oktober will sie, eine erste Zusammenarbeit mit dem Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv), eine Weihnachtsgeschichte auf den Markt bringen. Sie ist fast fertig. Maisel hat sie schon gelesen. „Wenn die Leute das lesen, wirst du geteert und gefedert durch Thüringen getrieben“, ist der Buchhändler überzeugt.

Welche Tabus sie da wohl bricht? „Ich darf noch nicht mehr sagen“, weicht Julia Bruns aus. Aber Maisel sagt: „Rita Falk ist dagegen nett.“ Falk ist die Autorin der mit Schauspieler Sebastian Bezzel in der Hauptrolle verfilmten Fälle des bayrischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer („Schweinskopf al dente“, „Sauerkrautkoma“).

Fertig hat Bruns mit dem 2020er Drei-Schlag noch lange nicht. „Ich habe viele Ideen“, sagt sie. 2021 wäre also wieder mit einem Heimat-Heimat-Krimi, also einer mörderischen Angelegenheit vor der Haustür zu rechnen.

Erst am 17. Januar ist die nächste Lesung – aus „Thüringentod“ um 19 Uhr im Mehrzwecksaal von Oldisleben.