Sömmerdaer zu Besuch in Malopolska

Bürgermeister Ralf Hauboldt, Stadtratsvorsitzender Burkhard Zeidler sowie Stadträtin Eileen Schindler gehören zu einer 20-köpfigen Delegation, die am 8. November nach Malopolska (Kleinpolen) – Thüringens polnische Partnerregion – reist. Anlass für die Bürgerreise, organisiert von der Staatskanzlei und begleitet von Gabi Ohler, Staatssekretärin im Thüringer Bildungsministerium, ist der 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November.

Die dreitägige Fahrt führt die Delegation nach Krakau. Dort lernen die Bürgerreisenden nach einem Altstadtrundgang das jüdische Viertel Kazimierz kennen und werden das Museum in der ehemaligen Emaillefabrik von Oskar Schindler – gemeinsam mit seiner Frau rettete er im Zweiten Weltkrieg etwa 1200 Juden vor der Ermordung – besuchen.

Der Abend steht im Zeichen der Erinnerung an den Mauerfall. Die Delegation aus Sömmerda wird an der Festveranstaltung des Deutschen Generalkonsulats Krakau in Luslawice anlässlich des 30. Jahrestages der Maueröffnung teilnehmen. Der musikalischen Einstimmung durch die NDR-Big-Band folgt ein Empfang des deutschen Generalkonsuls in Krakau.

Neben dem offiziellen Teil wird es auch Zeit für Gespräche geben. Bürgermeister Ralf Hauboldt möchte die Fahrt nach Kleinpolen auch nutzen, die Möglichkeiten für eine weitere Städtepartnerschaft Sömmerdas mit einer Kommune in der Region auszuloten.

Sömmerda pflegt seit 31 Jahren eine Städtepartnerschaft mit dem baden-württembergischen Böblingen sowie seit 30 Jahren – das Jubiläum wurde in diesem Jahr im Rahmen des Thüringentages in Sömmerda begangen – mit Kedainiai in Litauen.