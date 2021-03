Matthias Grosch (links) vom städtischen Betriebshof und Schmiedemeister Bernhard Güttel setzen den Brunnen wieder an seinen Platz.

Sömmerdas Brunnen am Brunnenplatz ist zurück

Sömmerda. Bei der Reparatur des Brunnens auf dem Sömmerdaer Brunnenplatz müssen die Ausläufe komplett ersetzen, deshalb ist die Sanierung teuer als geplant.

Der Brunnenplatz in der Kreisstadt hat seinen Brunnen zurückbekommen. Eineinhalb Jahre war er zur Restauration. Noch vor Ostern sollen auch die Wasserspiele wieder sprudeln, teilt Sömmerdas Stadtverwaltung mit.

Im Herbst 2019 war der Brunnen abgebaut worden, weil Reparaturarbeiten nötig geworden waren. Der Schmiedemeister Bernhard Güttel arbeitete das 40 Jahre alte Bauwerk in seinem Domizil in Großneuhausen wieder auf, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Während der Restauration hatte der Experte festgestellt, dass die vier Schwanenhälse und Schwanenköpfe, die als Ausläufe dienen, komplett ersetzt werden müssen.

Das 400-Kilogramm -Bauwerkmusste vom Rost befreit werden

Zusätzlich habe der Schmiedemeister das Standrohr von einer rund einen Zentimeter dicken Rost-Schicht befreien müssen. Zum Abschluss wurde der Stahlbrunnen sandgestrahlt und verzinkt. „Ich denke, dass der Brunnen die nächsten 50 Jahre problemlos übersteht“, wird Bernhard Güttel von der Stadtverwaltung zitiert.

Wegen der zusätzlichen Arbeiten wurde die Restaurierung teuer als zuvor kalkuliert. „Die ursprünglich geplanten 8000 Euro mussten aufgrund des unvorhersehbaren Mehraufwandes auf etwa 14.000 Euro erhöht werden“, so Jens Marx, Sachbearbeiter Hochbau im Sömmerdaer Bau und Umweltamt, der auch bei der Ankunft des restaurierten Brunnens dabei war. Der Schmiedemeister Bernhard Güttel musste am Dienstag vor Ort noch einige Vorbereitungen treffen, bevor der generalüberholte Brunnen wieder platziert werden konnte – mit Unterstützung der Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes. Denn der Brunnen bringt laut Stadtverwaltung etwa 400 Kilogramm auf die Waage. Er musste mittels Radlader an seinen Platz auf dem Brunnenplatz gebracht werden.

Pünktlich zu Ostern könne der Brunnen inklusive Wasserspiel beim Osterspaziergang bestaunt werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Denn da die Sömmerdaer gut eineinhalb Jahre auf den Brunnen am Brunnenplatz verzichten mussten, möchten ihn vermutlich viele jetzt in neuem Glanz auf einem Foto in Szene setzen.