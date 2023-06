Sömmerdas Bürgermeister besucht Partnerstadt

Zuletzt weilten Vertreter aus Böblingen unter Leitung von Oberbürgermeister Stefan Belz zum Thüringer Europafest am 13. Mai 2023 in Sömmerda. Belz (rechts) überreichte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (links) ein Präsent, was auch Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt freute.