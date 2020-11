Sömmerdas Feuerwehren im Corona-Modus: „Es zehrt am Teamgeist“

Abstände und Kontaktvermeidung: Was im privaten Leben zur Eindämmung der Pandemie geboten ist, das gilt auch auf den Wachen der freiwilligen Feuerwehren in Sömmerda. „Die Kameraden treffen sich nur noch zu Einsätzen“, erklärt Sömmerdas Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. Auf einem Einsatzfahrzeug fahren außerdem weniger Einsatzkräfte mit, maximal sechs, statt üblicherweise neun. „Weniger ist aber nicht praktikabel, ich kann ja nicht 20 Fahrzeuge losschicken“, sagt Stefan Schönfeld. Dort wo es eng wird, im Fahrzeug beispielsweise, werde ein Mund-Nase-Schutz getragen.

Masken und Einweghandschuheimmer griffbereit

Die Ausrüstung für den Schutz vor dem Coronavirus, FFP2-Masken zum Beispiel, beschafft die Stadt und verteilt diese auf die sieben Wachstandorte. Ein extra Budget für diese Ausgaben gibt es nicht, für diese Anschaffung würden Haushaltsmittel verwendet, die ursprünglich für andere Dinge vorgesehen waren. Die Stadt greife aber auf die Zusage des Landes und des Bundes zurück, nach der die Kommunen im Rahmen ihrer Sonderausgaben im Zusammenhang mit Corona unterstützt würden.

Auch die Wehren in Buttstädt bekommen Schutzmaterial von der Verwaltung der Landgemeinde gestellt, Einweganzüge, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel und Schutzmasken. „Wir sind gut ausgestattet“, bestätigt Landgemeindebrandmeister Christian Mechelt. Das gilt zumindest für das Material, denn personell geeignete Vorkehrungen zu treffen, wie etwa feste Gruppen für die Einsätze zusammenzustellen, sei schwierig, besonders in den Ortsteilen. „Wir sind auf jeden angewiesen und haben nicht gerade eine Überzahl an Kameraden“, so Mechelt. Für den Fall, dass eine Wache unter Quarantäne gestellt werde, gebe es aber einen Plan: „Die umliegenden Wachen übernehmen dann, die kurzen Wege geben das her“, so der Landgemeindebrandmeister. Eine Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr sei dadurch sichergestellt und 24 Stunden abgesichert.

Wie in Buttstädt, wo es bisher zu keinen größeren Ausfällen in der Truppe kam, haben auch die Maßnahmen bei der Feuerwehr in Sömmerda funktioniert. Allerdings sei es nicht leicht, auf alle Regelungen zu achten. Gerade in Extremsituationen sei es manchmal schwierig, erzählt Sömmerdas Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. Selbstschutz gehe zwar vor. „Aber wenn man eigentlich nur einem Verletzten bei einem Unfall helfen will, ist es schwierig, zuerst an die Maske oder das Runterklappen des Helmvisiers zu denken“, sagt er.

Das, was die Gemeinschaft in den freiwilligen Feuerwehren jenseits der Einsätze ausmacht, Übungen, Ausbildung, das gesellige Beisammensein, ist gerade nicht möglich. „Es zehrt auch am Teamgeist“, findet Stefan Schönfelder. Gleiches gilt in Buttstädts Wachen. „Wir versuchen, die Leute noch alle bei Laune zu halten“, erzählt Christian Mechelt. Noch sei die Stimmung gut und alle in Warteposition, bis das Feuerwehrleben auch jenseits von Einsätzen und Notfällen wieder weitergehen könne.