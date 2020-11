Sömmerdas Landrat: „Es sind beides gute Kandidaten“

„Wir haben mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Selle über viele Jahre immer gut zusammengearbeitet. In vielen Dingen war er sehr rührig. War es bei Kirchenprojekten oder jetzt beim Breitbandausbau hat er uns im Landkreis Sömmerda von Berlin aus oder hier vor Ort tatkräftig unterstützt. Dafür gilt ihm mein herzlicher Dank“, sagt Landrat Harald Henning (CDU).

Johannes Selle hatte Anfang des Monats auf der Wahlkreisversammlung in Apolda 13 Stimmen, Mike Mohring 25 Stimmen erhalten. Der ehemalige Thüringer CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring hat sich damit in der Nominierung für das Direktkandidat seiner Partei im Bundestagswahlkreis 191 gegen Selle durchgesetzt. „Dass es auf einmal zwei Kandidaten gab, hat uns überrascht. Doch wir waren nicht gegen einen. Es sind beides gute Kandidaten. Wir werden das Wahlergebnis akzeptieren und nicht wie in Amerika dagegen klagen“, so der Landrat weiter.

Laut Harald Henning hatten Johannes Selle und Mike Mohring im Vorfeld der Nominierung die Chance genutzt, um für sich im Sömmerdaer CDU-Kreisverband zu werben. Unter den Mitgliedern sei daraufhin eifrig diskutiert worden. Nun heiße es, Mike Mohring bei seiner Arbeit zu unterstützen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. „Wichtig ist, dass wir als CDU unseren Wahlkreis behalten. Dafür müssen wir uns mit ganze Kraft einsetzen.“