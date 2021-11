Sömmerdas Stadtverwaltung schränkt Zutritt ein

Sömmerda. Die Stadtverwaltung ist ab Montag fast nur noch brieflich, per Mail oder telefonisch erreichbar. Kontakte sollen minimiert werden.

Sömmerdas Stadtverwaltung verschärft im Corona-Kontext ihre Maßnahmen zur Kontaktminimierung.

Ab Montag, 29. November, schließen das Rathaus (Marktplatz 3/4), das Bau- und Umweltamt (Marktstraße 1/2) sowie die Ämter in der Poststraße 1 für den normalen Besucherverkehr. Bürgerinnen und Bürger könnten dann nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung vorsprechen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem sollten Anliegen möglichst schriftlich, per E-Mail oder telefonisch an die Stadtverwaltung gerichtet werden.

Bereits seit Donnerstag (25. November) gilt in der Stadt- und Kreisbibliothek, im Archiv und Museum, in der Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“ sowie in der Tourist-Information die 2G-Regel. Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene. Für das Schüler-Freizeit-Zentrum und den Offenen Jugendtreff B27 gilt dagegen die 3G-Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete), dabei sei der Nachweis der Testung an der Schule ausreichend. Die Bibliothek biete darüber hinaus weiterhin den Medien-Lieferdienst an.

Die Maßnahmen haben zum Ziel, „alle derzeit nicht unbedingt notwendigen persönlichen Kontakte einzuschränken und damit weitere Infektionswege zu verhindern“. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Maßnahmen.