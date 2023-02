Sömmerdas Verwaltungsmitarbeiter zeigen fußballerisches Können

Sömmerda. Beim Turnier der Thüringer Landratsämter in Nordhausen belegt die Sömmerdaer Mannschaft Platz 6.

Die Mitarbeiter des Sömmerdaer Landratsamtes zeigten sich kürzlich von ihrer sportlichen Seite, speziell im Fußball. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand am 11. Februar endlich wieder das traditionelle Hallen-Fußballturnier der Thüringer Landratsämter und kreisfreien Städte statt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes dazu.

Ausrichter war in diesem Jahr der Landkreis Nordhausen, der ursprünglich für die 13. Auflage im Jahr 2021 Ausrichter sein sollte. Dann kam die Zeit der Pandemie-Beschränkungen dazwischen. Zehn Mannschaften nahmen nun am kürzlichen Turnier teil.

Während der Landkreis Sömmerda mit einem Team vertreten war, musste der Wartburgkreis als Titelverteidiger leider passen, bedauern die Mittelthüringer.

Im Finale stehen sich Eichsfeld und Kyffhäuserkreis gegenüber

Die Sömmerdaer Fußballer spielten in ihrer Gruppe gegen Landkreis Nordhausen 1, Stadt Weimar 2, Stadt Erfurt und Stadt Nordhausen. In der anderen Gruppe kämpften der Kyffhäuserkreis, der Ilmkreis, der Landkreis Eichsfeld, Landkreis Nordhausen 2 sowie Stadt Weimar 1 um die Plätze. Der Landkreis Sömmerda belegte in seiner Gruppe nach besseren und schlechteren Spielen den 3. Platz und landete im Gesamtergebnis auf Platz 6 und damit im Mittelfeld.

Im Finale des Turniers der Thüringer Kommunalverwaltungen gewann der Landkreis Eichsfeld mit 3:1 gegen den Kyffhäuserkreis. „Unsere Gratulation geht an den Sieger“, so Mannschaftskapitän Torsten Ansorg.

Das nächste Turnier der Thüringer Landratsämter und kreisfreien Städte findet im kommenden Jahr in Weimar statt. Als Mannschaftskapitän dankt Ansorg den Mitwirkenden für ihr Engagement sowie Christian Karl und Maik Engel vom ASB Kreisverband Sömmerda für die Unterstützung der Fahrt.