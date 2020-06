Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommer in Kästen, Ampeln und Beeten von Sömmerda

Für den Sommer brachten die Gärtnerinnen des Betriebshofes gut 2500 Sommerblüher in Blumenkästen, Hängeampeln und in Beete, informierte die Stadtverwaltung. Bei Pflanzenauswahl und Pflanzplan habe sich Dagmar Becker, Sachgebietsleiterin Grünanlagen, auf zehn Pflanzen beschränkt. Dazu gehören unter anderen Begonien, Petunien, Geranien, Goldmarie, Prunkwinde, Weihrauch, Süßkartoffel, Buntnessel, Silberzwerg.

Diese wurden an den verschiedenen Orten zum Teil unterschiedlich angeordnet, um mit der Farbgebung unterschiedliche Effekte zu erzielen. Klassisch in den Stadtfarben Rot und Weiß sowie mit Grün kombiniert leuchten die Blumenkästen am Rathaus, am Schüler-Freizeit-Zentrum, an der Feuerwache sowie die Beete an den Ehrenmalen auf dem Friedhof, teilt die städtische Presseverantwortliche Anett Hädrich mit.

Bunter wird es dann in den Hängeampeln auf der Achse Weißenseer Straße, Marktplatz bis Lange Straße und am Waidstein an der Stadtmauer. Hier wurde die ehemalige Waidbepflanzung, die sich leider auf Dauer nicht gehalten hat, bereits im Frühjahr mit Frühblühern und jetzt mit sommerlichen einjährigen Blumen ersetzt – gesponsert durch die Gärtnerei Linzer aus Schloßvippach.

Sommerlich blüht es auch in den Kästen am Dreyse-Haus, in den Blumenkübeln am Volkshaus und am Hochhaus sowie in den Pflanzkübeln auf dem Obermarkt.

Auf eine dauerhafte Bepflanzung, wie bereits auf dem Areal des sanierten Busbahnhofes und Parkplatzes an der Weißenseer Straße praktiziert, hat die Stadt im Herbst 2018 auf den Verkehrskreiseln am Böblinger Platz umgestellt. „Tanz der Gräser“ heißt auch hier die Mischung. Ihre Blüten zeigen je nach Jahreszeit unter anderem Krokusse, Tulpen, Iris, Storchschnabel, Mohn, Brandkraut, Fetthenne und Astern – eingebettet in die Nachbarschaft verschiedener Gräser. Betriebshofmitarbeiter und Gärtnerinnen sorgen dafür, dass die Bepflanzungen üppig blühen.