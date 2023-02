Sonderführung im Landkreis Sömmerda? Fehlanzeige

Ilona Stark über den Weltgästeführertag ohne Angebote im Landkreis Sömmerda.

Am Wochenende nach dem 21. Februar, der jährlich als Weltgästeführertag begangen wird, finden thüringenweit zahlreiche Sonderführungen statt. Seit 1999 gibt es für den Tag ein wechselndes gemeinsames Motto, in diesem Jahr lautet es „Sagen, Geschichten und Anekdoten“.

Während in Arnstadt am Dienstag schon Interessierte in die Geschichte der örtlichen Freimaurerloge eintauchen konnten, steht zum Beispiel am heutigen Freitag im Museum Neues Weimar ab 16 Uhr der Wanderprediger Gustav Nagel im Mittelpunkt eines Vortrages.

In Eisenach gibt es am Samstag ab 13.30 Uhr eine Sonderführung, die auf dem Markt startet und zu verschiedenen Stationen rund um den Alten Friedhof führt. In Erfurt beginnen am Samstag um 10 Uhr auf dem Fischmarkt sechs Sonderführungen, in Bad Langensalza sind am Sonntag ab 14 Uhr mehrere Gästeführer gleichzeitig unterwegs und laufen ab der Touristinformation mehr als 20 Stationen an.

Auch im Landkreis Sömmerda könnten Gästeführer sicherlich mit besonderen Anekdoten aus der Ortsgeschichte aufwarten. Leider aber sind besondere Angebote wie schon im Vorjahr nicht bekannt.