Sonnenland-Cup: Der Ball rollt am 11. Januar

Mit der traditionellen Präsentation der teilnehmenden Teams und der Veranstaltungsplakate startete gestern der offizielle Kartenvorverkauf für das 26. Hallenfußballturnier um den Sonnenland-Cup. Zwischen die Veranstalter Ulrich Mappes, Top-Sport-Werbeagentur, Ralf Hauboldt, Bürgermeister und Schirmherr, sowie Ute Meichsner, Reisebüro-Inhaberin und Hauptsponsorin, mischte sich erstmals ein neues Gesicht. Peter Vonbank ist seit August dieses Jahres Präsident des gastgebenden FSV Sömmerda. Sein Verein sei gut aufgestellt und er freue sich auf das Hallenturnier, bei dem sein Fußballsportverein vorn mitmischen möge. Dies griff der Bürgermeister auf und erinnerte an den Pokalgewinn der Sömmerdaer bei der 25. Auflage im vergangenen Jahr.

26. Auflage ohne Oldie-Mannschaften

Nachdem drei Jahre lang das Hallenfußballturnier auf die Tage zwischen den Festen datiert war, wird der 26. Sonnenland-Cup nun wieder zu Jahresbeginn in der Unstruthalle ausgespielt, diesmal am 11. Januar 2020. Damit bleibt das Jahr 2019 in der Cup-Geschichte außen vor. Werbeagentur-Chef Ulrich Mappes erläuterte, dass das Turnier diesmal keine namhaften Oldie-Mannschaften sieht – man denke an den Vizeweltmeister Bernd Schneider, der die Fans in der Unstruthalle verzückte – dafür solide und starke Hallen-Mannschaften der Region. In Gruppe A gehen an den Start: 1. FC Lok Leipzig, SG FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg, FSV 06 Kölleda und der Sieger des BikerDom-Cups, der am 20. Dezember ausgespielt wird. In Gruppe B sind FC Rot-Weiß Erfurt, FC An der Fahner Höhe, VfL Hüpstedt 1892 und FSV Sömmerda gesetzt.

BikerDom-Cup ist Qualifikationsturnier

Mit den beiden Regionalligisten Erfurt und Leipzig sowie dem derzeitigen Spitzenreiter der Verbandsliga Thüringen, Fahner Höhe, versprechen sich die Organisatoren ein wiederum spannendes Turnier, „wenngleich es um Rot-Weiß mit Niederlagenserie und Trainerwechsel gerade nicht so gut steht“. Die beiden Mannschaften, die über eine sogenannte „Wildcard“ ins Turnier fanden, werden sicher einige Fans mitbringen, ist sich Mappes sicher. Eine Turnier-Lounge werde es ebenso wieder geben wie eine Spielfeldtribüne und die Tribünenplätze im Obergeschoss.

Ute Meichsner, die von Beginn an das Turnier mit ihren Mitarbeiterinnen begleitet hat, wünschte dem Turnier faire Spiele, faire Zuschauer und eine volle Halle. Sie möchte zum Jahresende 2020 das Sonnenland-Reisebüro an ihre Nachfolgerin Lisa Rötting übergeben. „Dann wäre das 26. auch mein letztes Turnier“, merkte die Hauptsponsorin mit etwas Wehmut an.

Eintrittskarten in verschiedenen Kategorien sind ab sofort – auch mit Preisvorteil für TA-Abonnenten – in allen TA, OTZ und TLZ Pressehäusern, beim TA-Servicepartner Reisebüro Sonnenland Sömmerda sowie in Tourist-Informationen erhältlich. Zudem im Ticketshop Thüringen oder unter Telefon (0361) 2275227