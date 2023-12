Die beiden Schwäne und abgelegtes Brot am Gondelteich in Sömmerda.

Natur und Umwelt Sorge um neue Schwäne am Gondelteich in Sömmerda

Sömmerda Zwei Tiere haben sich am Gewässer angesiedelt. Doch ihnen droht Gefahr.

Dass sich wieder zwei Schwäne, ein Paar, am Gondelteich in Sömmerda niedergelassen haben, freut viele Spaziergänger. Doch zugleich sorgen sich Passanten um die Tiere.

Hans-H. Teschner schaut gemeinsam mit seiner Frau oft nach den Schwänen und fotografiert die schönen Vögel gern. Dieses Foto entstand am 2. Weihnachtsfeiertag. Doch er ärgert sich auch über eine Entdeckung am Ufer. „Um so unverständlicher, nein unsinnig, ist es, dass sich wieder sogenannte ‚Tierfreunde‘ finden, welche trotz vom Ordnungsamt deutlich sichtbar ausgeschriebenem Fütterverbot kiloweise Brot am Teich ausstreuen“, schrieb er an die Lokalredaktion.

Wasservögel können Brot nicht verdauen

„Statt froh zu sein, dass nach dem Tod der Wasservögel im Sommer wieder Schwäne sesshaft werden könnten, legen diese Menschen wieder den Grundstein für ein mögliches Verenden an vergammelten Lebensmitteln. Ganz abgesehen davon, dass Wasservögel Brot, noch dazu in solchen Mengen, einfach nicht verdauen können“, betont Hans-H. Teschner. „Ich appelliere dringend an die Vernunft (soweit vorhanden) dieser Tierfreunde, das Füttern mit Brot einfach zu unterlassen.“

Im Juli waren mehrere Wildvögel am Gondelteich Sömmerda tot am Gewässer geborgen beziehungsweise mussten eingeschläfert werden. Nach den Untersuchungen der verendeten Schwäne und Wildenten durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza wurde festgestellt, dass hauptverantwortlich für das vermehrte Wildvogelsterben Gifte des Bakteriums Clostridium botulinum gewesen waren. Dieses Toxin ist ein Nervengift und eines der stärksten Gifte, die in der Natur vorkommen – in heißen Sommern verstärkt im Schlamm ufernaher Bereiche.