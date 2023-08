Sparkassenstiftung sucht wieder nach engagierten Bürgern aus dem Landkreis

Landkreis. Vorschläge für den Bürgerpreis werden bis zum Stichtag 31. August angenommen.

Auch in diesem Jahr vergibt die Sparkassenstiftung Sömmerda wieder den Bürgerpreis. Ziel des Preises sei es, gesellschaftliches Engagement wie in Vereinen, im sozialen Bereich oder zum Umweltschutz öffentlich anzuerkennen, teilte die Stiftung mit.

Der Preis ist in drei Bereiche aufgeteilt. In der Kategorie „U 25“ wird vor allem der Einsatz junger Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren gewürdigt. Für diese Auszeichnung kommen nicht nur Personen, sondern auch Vereine, Gruppen oder Projekte in Frage.

Als „Alltagshelden“ werden Personen oder Gruppen geehrt, „die sich in Projekten, Vereinen, Initiativen oder als Einzelpersonen für ihr soziales Umfeld stark machen“ und die Lebensqualität in ihrer Umgebung fördern. Die vorgeschlagenen Personen müssen älter als 25 Jahre sein.

Preisverleihung mit Feierstunde im Dezember geplant

Langjähriges und herausragendes Engagement wird in der Kategorie „Lebenswerk“ ausgezeichnet. Der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern und und deren Erfahrungen „sind in hohem Maße wertvoll für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft“. Voraussetzung für Vorschläge ist, dass die Person seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich wirkt und die Tätigkeit somit einen Großteil des Lebens geprägt hat.

Stichtag für die Vorschläge ist der 31. August. Eigenbewerbungen sind nicht möglich. Die Verleihung findet im Rahmen einer Feierstunde im Dezember statt. Insgesamt stehen der Sparkassenstiftung 5000 Euro für den Bürgerpreis zur Verfügung. Wie viele Preisträger es geben wird und wie hoch die einzelnen Preisgelder ausfallen, bestimmt eine Jury, die aus Bundestagsabgeordneten, Medienvertretern und Mitgliedern der Stiftung besteht.

Vorschläge können hier eingereicht werden.