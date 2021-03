Sparkassenstiftung unterstützt junge Talente

Seit 2014 hat die Sparkassenstiftung Sömmerda im Rahmen ihrer Jugend- und Begabtenförderung 42 Stipendien in Höhe von über 122.000 Euro vergeben. Auch im Jahr 2021 wird dieses Engagement fortgesetzt.

Begabte Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aus dem Landkreis Sömmerda konnten sich in den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport bewerben. Aus den Bewerbungen wählte das Kuratorium elf Stipendiaten aus, die in diesem Jahr mit insgesamt 24.000 Euro unterstützt werden. Über das Stipendium können sich freuen:

Baran Hüseyin Bakla (13 Jahre, aus Andisleben) besucht zurzeit das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt – in einer MINT-Klasse und im Sonderschulteil für Begabte. Er hat im Jahr 2017 am Experimentalwettbewerb Chemkids teilgenommen und in den Jahren 2017 bis 2019 an Informatik-Wettbewerben, wo er mit seinem Team erste bis dritte Plätze belegen konnte. Das Stipendium wird er für seine wissenschaftlichen Projekte verwenden.

Samuel Nitsch (14 Jahre, aus Sömmerda) war Mitglied bei den Color-Kids, dem Kinder- und Jugendchor der evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda, wo er erste große Auftritte bestritt. 2012 begann Samuel autodidaktisch Orgel zu spielen. 2013/14 nahm er Klavierunterricht an der Musikschule Sömmerda. Seit 2014 begeistert Samuel mit seinem Sologesang bei Singspielauftritten und Musicals. Gelegentlich spielt er die Orgel in Gottesdiensten. Durch sein Talent durfte er schon in Musicals mitsingen, wie 2018 die Hauptrolle im Musical „David & Jonathan“. Samuel Nitsch ist Schüler der Landesschule Pforta. Dort hat er die Möglichkeit, sein musikalisches Interesse weiter zu fördern und zu vertiefen.

Pia Kasperczyk (19 Jahre, aus Großmonra) begann 2007 mit dem Gitarrenunterricht. Sie war Mitglied im Schulchor der Grundschule und später des Gymnasiums, wo sie bei musikalischen Veranstaltungen auch solistische Auftritte hatte. Bei einem Musik-Workshop an der Musikakademie Sondershausen komponierte sie eigene Lieder. Außerhalb der Schule trat sie als Straßenmusikerin in Erfurt auf und nahm mehrmals am Wettbewerb „Alles außer Klassik“ teil, wo sie einen 2. und einen 1. Platz belegte. Im vergangenen Jahr hat sie die Aufnahmeprüfung für das angehende Musikstudium mit Grundschullehramt in Erfurt bestanden.

Michelle Diegel (18 Jahre) hatte ihre ersten Auftritte vor großem Publikum bereits in der 7. Klasse beim Kunstfest in Tiefthal, bei dem sie bis 2019 zu hören war. Seit der 8. Klasse erhält sie Gesangsunterricht an der städtischen Musikschule Erfurt im Bereich Gesang Pop/Jazz. Durch ihren Gesangslehrer hatte sie bereits viele Möglichkeiten, neue Erfahrungen bei Auftritten verschiedenster Art im Bereich Gesang zu sammeln, so in Erfurt beim Krämerbrückenfest, bei der Fete de la musique, im Jazz-Keller oder im Cafe Nerly. Seit fünf Jahren tritt sie mit zwei begabten Musikern ihres Alters in der Band Acoustic Affairs auf. Ihr Ziel ist ein Studium im Bereich Musiktheater an der Hochschule für Musik in Weimar.

Maddox Jasiak (14 Jahre, aus Sömmerda) spielt seit seinem vierten Lebensjahr im Verein Fußball. Angefangen hat er beim FSV Sömmerda und wurde im Alter von acht Jahren vom FC Rot-Weiß Erfurt als Talent entdeckt, zu welchem er schließlich auch wechselte. Nach sieben Jahren Vereinszugehörigkeit beim FC Rot-Weiß Erfurt wechselte er zur Saison 2020/2021 zum Halleschen FC, um dort in der höchsten Spielklasse seines Alters, in der Regionalliga Nordost, zu spielen. Durch sein Talent bekam er schon einige Auszeichnungen, wie 2013 und 2016 „Bester Spieler“ oder 2014 „Bester Torschütze“.

Marit Sachse (15 Jahre, aus Sömmerda) ist seit 2013 aktive Radsportlerin im SV Sömmerda. Sie erreichte bereits mehrere vordere Platzierungen deutschlandweit über alle Altersklassen hinweg. So wurde sie im Jahr 2015 Landesmeisterin Thüringen im Einer-Straßenfahren und Landesmeisterin im Kriterium. 2015 und 2019 gewann sie als Gesamtsiegerin den Thüringer Bahncup. Im Jahr 2017 wurde Marit Landesmeisterin im Thüringer Einzelzeitfahren und 2019 Thüringer Landesmeisterin auf der Bahn über 500 Meter. Im Jahr 2020 nahm Marit Sachse am Finale der German-Cycling-Academy im Rahmen der Bahnrad-Weltmeisterschaft teil und konnte Siege bei allen drei Rennen des GCA-Klassikers auf Zwift erringen.

Hanna Meyer (15 Jahre, aus Alperstedt) begann im Alter von fünf Jahren mit dem Reiten und konnte bereits mit sieben Jahren an ersten Turnieren teilnehmen. Seit September 2018 hat sie ein eigenes Sportpferd, mit dem sie sich sportlich weiterentwickeln kann. Hanna besitzt das Reitabzeichen RA 5. Damit kann sie an Turnieren der Klasse A teilnehmen. Aktuell trainiert sie sechs Mal in der Woche mit ihrer Stute. Neben Dressur- und Sprungtraining stehen Longier-Einheiten und Geländeritte auf dem Trainingsplan. Im vergangenen Jahr wurde Hanna nach erfolgreicher Sichtung mit elf weiteren Jugendlichen in die Fördergruppe „Jugend im Sattel“ aufgenommen.

Antonia Rauch (14 Jahre, aus Großneuhausen) wünschte sich mit sechs Jahren eine Torwart-Ausrüstung und ist seitdem Mitglied im Fußballverein. Da sie als Torwart enormes Talent gezeigt hat, nahm sie vier Jahre lang am DFB-Training (Talent-Förderungsprogramm) teil. Seit nun schon fünf Jahren erhält sie Torwart-Training an der Erfurter Torwartakademie. Aktuell spielt Antonia beim FSV Sömmerda in einer Jungen-Mannschaft sowie beim 1. FFV Erfurt und steht bei beiden Vereinen als Nummer 1 im Tor.

Nina Funke (15 Jahre, aus Schloßvippach) trainiert seit ihrem achten Lebensjahr beim SV Sömmerda Leichtathletik und konnte sich mit viel Ausdauer und Trainingsfleiß kontinuierlich in ihren Leistungen steigern. Es kristallisierte sich schnell ein besonderes Talent für Sprint- und Sprungdisziplinen heraus. Es folgten Siege bis auf Landesebene. Im Jahr 2018 erfolgte die Berufung in den Entwicklungskader durch den Thüringer Leichtathletik-Verband. Im Herbst 2019 wurde Nina Funke in den Landeskader berufen. Vor allem im vergangenen Jahr konnte sie mit überragenden Leistungen aufwarten und so bei den mitteldeutschen Meisterschaften einen 2. Platz im 100-m-Sprint erringen. Bis 2020 hat Nina Funke zehn Kreisrekorde aufgestellt und gilt durch alle Altersklassen hindurch als schnellste Läuferin im Landkreis Sömmerda.

Cassandra Bloch (16 Jahre, aus Kölleda) besucht seit September 2018 das Sportgymnasium in Erfurt. Mit neun Jahren begann sie im SV Sömmerda in der Abteilung Radsport zu trainieren. Dort blieb sie bis 2017 und wechselte 2018 zum RSC Turbine Erfurt. Als Leistungssportlerin kann sie bereits auf einige Erfolge zurückblicken. Seit dem Jahr 2018 kann Cassandra auf mehrere erste Plätze bei den Thüringer und bei deutschen Radsport-Meisterschaften zurückblicken.

William Hartling (15 Jahre, aus Sömmerda) spielte seit 2013 Fußball in der Kreisoberliga-Mannschaft des FSV Sömmerda. Von 2014 bis 2017 war er in diesem Verein Torwart. Im Jahr 2015 hat William eine spezifische Torwartausbildung bei der Erfurter Torwart-Akademie abgeschlossen und besuchte dort in den Jahren von 2016 bis 2019 das Torwart Camp. 2016 nahm er zudem an der Sichtung für das DFB-Trainingsprogramm teil und wurde in den Jahren 2017, 2018 und 2019 zum Sichtungsturnier des DFB Jahrgang 2006 eingeladen. 2016 wurde William Gasttorwart beim FC Rot-Weiß Erfurt. 2018 wechselte William schließlich zum ESV Lok Erfurt und wurde dort Torwart in der Verbandsliga-Mannschaft. 2019 ging er wieder zum FC Rot-Weiß Erfurt, wo er seit September 2020 in der Regionalliga als Torwart spielt.