Eliesa Hucke und Ute Nessel von der Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aue, Nancy Pausch vom Ingenieurbüro Benischke & Merz, Leonhard Petrus von der Baufirma, Erschließungsträger Thomas Greiner, Thomas Köllner (ebenfalls Baufirma) und Bürgermeister Roland Koch (v.l.) vollziehen den ersten Spatenstich für das neue Wohngebiet „Siedlungsweg" in Gebesee.

Spatenstich für neues Wohngebiet in Gebesee

Gebesee. Auf dem Acker hinter dem Rewe-Markt in Gebesee entsteht ein neues Wohngebiet. Der Startschuss für den Bau ist gefallen.

Den Namen der Straße - nämlich „Zur Fahner Höhe“ - des neuen Wohngebietes in Gebesee gibt es schon. Die Straße jedoch muss erst noch gebaut werden. Am Montag wurde für das neue Bebauungsgebiet „Siedlungsweg“ der symbolische, erste Spatenstich vollzogen. Das Gebiet befindet sich nahe der B4, direkt hinter dem Rewe-Markt.

Die Weichen, dass hier gebaut werden kann, hat die Stadt Gebesee gestellt. Seit 2018 gibt es Bestrebungen, neues Bauland zu schaffen. „Das Areal gehörte 16 Privateigentümern. Gepachtet und bewirtschaftet hatte die Fläche die Agrargenossenschaft Andisleben“, informierte Gebesees Bürgermeister Roland Koch (parteilos). Notwendig war deshalb ein Umlegungsverfahren. „Nicht nur das hat viel Zeit gekostet, auch Corona hatte das Vorhaben lange Zeit gebremst“, berichtete Koch.

Ein großer Aufsteller direkt am Siedlungsweg in Gebesee weist auf das Bauvorhaben hin. Foto: Annett Kletzke / Funke Medien Thüringen

13 Baugrundstücke sind bereits verkauft

Die Erschließung übergab die Stadt in die Hände der JST Consult Immobilien- und Projektgesellschaft mbH aus Arnstadt. Wie deren Geschäftsführer Thomas Greiner informierte, sollen auf dem Areal 30 Baugrundstücke mit Größen von 480 bis 1140 Quadratmetern entstehen. „13 Grundstücke sind bereits verkauft“, sagte er. Überzeugt ist Thomas Greiner, weitere Interessenten zu finden, schließlich könne in Gebesee bauträgerfrei gebaut werden „Die Lage mit Kindergarten, Schule und Einkaufsmarkt direkt vor der Haustür ist ideal. Vieles kann dadurch zu Fuß erledigt werden“, argumentierte er.

Wie er berichtete, sind unter den Interessenten viele junge Familien, die aus Gebesee, aus Erfurt und dem Erfurter Umland stammen. Selbst aus Sachsen-Anhalt hätte es eine Anfrage gegeben.

Mit dem ersten Spatenstich fiel der Startschuss für den Tiefbau. Bereis in dieser Woche wird die Erde abgetragen, um die Baustraße anlegen zu können. Die Firma AIT aus Gotha wird die komplette Bauausführung übernehmen. Neben dem Bau der Erschließungsstraße wird sie auch Leitungen für Strom, Wasser, Abwasser und Telekom in die Erde bringen. Ende Sommer rechnet Bauleiter Leonhardt Peters mit der Fertigstellung der 1. Ausbaustufe. „Dann können die Häuslebauer loslegen“, gab er am Montag eine Zeitschiene vor.

Laut Thomas Greiner gibt es für das Areal auch Pläne für den Bau von kleineren Mehrfamilienhäusern. Die Entscheidung dafür müsse jedoch erst der Stadtrat fällen. „Der Bedarf dafür ist riesengroß. Regelmäßig erhalte ich Anfragen. Gerade die Firmen, wie M-Back suchen für ihre Mitarbeiter geeigneten Wohnraum“, erklärte der Bürgermeister.

Für ihn erfüllt sich mit dem neuen Wohngebiet der Wunsch, junge Familien für Gebesee zu gewinnen. „Um der Überalterung in der Stadt entgegenzuwirken, sind junge Leute immer willkommen“, so Roland Koch. Er freut sich, dass es unter den Interessenten auch ehemalige Gebeseer gibt, die wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen und sich hier ihren Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen.

Laut Roland Koch liegt der Bau des letzten Wohngebietes in Gebesee gut zehn Jahre zurück. Im Bereich des Gymnasiums war seinerzeit ein Wohngebiet mit vier Grundstücken entstanden.