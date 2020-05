Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spaziergänger macht in Sömmerda wertvollen Fund

In einem Gebüsch in der Frohndorfer Straße in Sömmerda machte ein Spaziergänger am Donnerstagmorgen eine wertvolle Entdeckung. Dort lagen Winkelschleifer, Akkubohrer und Messgerät mit einem Wert von insgesamt etwa 5000 Euro. Der Spaziergänger informierte die Polizei, die den Fund sicherstellte.

Kurz darauf erschien der 50-jährige Besitzer der Werkzeuge auf der Sömmerdaer Dienststelle um Anzeige zu erstatten. In der Nacht zu Donnerstag war sein Transporter aufgebrochen und die Beute gestohlen worden. Er traute seinen Augen kaum, als die Polizisten ihm seine Werkzeuge übergeben konnten. Wer das Fahrzeug geknackt und die Werkzeuge deponiert hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

