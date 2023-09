Spendenhelden nehmen die 100 in Angriff

Erfurt/Frömmstedt. Am Samstag startet in Erfurt-Ringelberg der Heros100-Spendenmarsch zugunsten der NCL-Stiftung.

„Heros 100“ nennt Organisator Jan Hähnlein & Friends den anspruchsvollen Spendenmarsch, der Geld für die NCL-Stiftung einspielen soll. Die Organisation widmet sich mit Hingabe dem Kampf gegen die seltene und verheerende Stoffwechselkrankheit, auch als Kinderdemenz bekannt.

Am 24. Juni 2023 gingen bei großer Hitze mehr als 750 Teilnehmer beim 4. Heros-Spendenmarsch über 50 sowie 25 Kilometer oder beim Kids-Lauf in Frömmstedt an den Start.

An diesem Samstag, 23. September, nehmen (bislang angemeldete) 8 Frauen und 13 Männer die Herausforderung an, 100 Kilometer in 24 Stunden zu bewältigen.

Die Challenge startet 16 Uhr in Erfurt-Ringelberg bei der Bäckerei Bergmann und führt über Haßleben nach Frömmstedt und zurück über Alperstedt wieder nach Erfurt.

Über das Läufer-Kilometer-Sponsoring ist es möglich, den Teilnehmer und den Zweck zu unterstützen. Anmeldeschluss für ernsthaft Gewillte ist 18 Uhr am 22. September.



www.Spendenmarsch.org