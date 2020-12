Roldisleben 5000 Gäste haben die Spiegelarche auf einem Acker in Roldisleben bereits angesteuert. Im April 2021 wird sie eröffnet.

Spiegelarche in Roldisleben schon als Baustelle Besuchermagnet

Die Spiegelarche ist schon vor ihrer Eröffnung ein Besuchermagnet. Seit dem Richtfest im Juli haben die zwei übereinander gestapelten und verspiegelten Überseecontainer auf dem Acker in Roldisleben 5000 Gäste besucht.

Das große Interesse hat das Ehepaar Johannes Backhaus-Barnett und Annette Barnett vom Verein „Grüner Salon“ überrascht und erfreut. Ihr Ansinnen, Betrachtern eine neue Sichtweise auf sich und die Landschaft zu ermöglichen, hat sich damit schon erfüllt.

Aktuell sind die Container für den Publikumsverkehr gesperrt. Damit steigt die Spannung. Am 24. April 2021 wird Eröffnung gefeiert. Unterschrieben ist ein Vertrag mit dem im Berlin lebenden Fabian Knecht. Er wird als erster renommierter Künstler die Spiegelarche bespielen und Besuchern einen neuen Blick auf die Umgebung und sich selbst eröffnen.

Kuratorin Cornelia Saalfrank hatte unter international anerkannten Künstlern, die sich mit Spiegeln und Landschaft beschäftigen, für die Spiegelarche geworben. Drei Exposés sind daraufhin eingegangen. Die Wahl fiel auf Fabian Knecht, da er sich intensiv mit der Natur und der Veränderung von Sichtweisen auseinandersetzt.

„Grüner Salon“ wurde als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet

Ermöglicht wird die Schau durch ein Preisgeld von 20.000 Euro. Im Wettbewerb „The Power of the Arts“ konnte der „Grüne Salon“ überzeugen. Die Spiegelarche wurde als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet.

Neben der Schau von Fabian Knecht wird es im Juni 2021 ein Musikevent an der Spiegelarche geben. Fest steht ebenso, dass es nach der Premiere des Internationalen Spiegelkino-Festivals in diesem Jahr am 18. September 2021 eine Fortsetzung geben wird.

Die Spiegelarche als begehbarer architektonische Raum ist ein Kunstobjekt, das auf fünf Jahre angelegt ist. Sie soll für Kunstausstellungen und Installationen, für interaktive soziale Projekte sowie für Vorträge, Lesungen, Workshops und Konzerte offen stehen.