Johannes Backhaus-Barnett vom Verein „Grüner Salon“ in Roldisleben zeigt an der Spiegelarche die Siegertrophäe. Der Verein hat beim Wettbewerb „The Power of the Arts“ 20.000 Euro gewonnen.

Roldisleben. Die Spiegelarche macht längst nicht nur im Landkreis Sömmerda von sich Reden. Verein gewinnt im Wettbewerb „The Power of the Arts“ 20.000 Euro.

Der Besucherstrom an der Spiegelarche in Roldisleben reißt nicht ab. Gut 4000 Schaulustige haben die beiden verspiegelten Container auf dem Acker in Roldisleben seit dem Richtfest im Juli angesteuert.