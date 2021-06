Spielspaß anstatt Kindertagsfeier in Frohndorf und Orlishausen

Frohndorf/Orlishausen. In den Sömmerdaer Ortsteilen Frohndorf und Orlishausen tut sich auf den Spielplätzen etwas. Neue Spielgeräte als Geschenk zum Kindertag.

Die Mädchen und Jungen der beiden Sömmerdaer Ortsteile haben ihre Überraschung zum Kindertag bereits entdeckt und in Besitz genommen. Ortsteilbürgermeisterin Heike Streckhardt freut sich, dass sie auf ihren Spaziergängen schon zahlreiche Kinder auf den neuen Spielgeräten sehen konnte.

Theo, Antonio und Oliver haben in Orlishausen auf der Kletternetzpyramide ihren Spaß. Foto: Heike Streckhardt

Der Spielplatz neben der Frohndorfer Kirche ist mit einem Drehkreisel, Feder-Balancier-Balken und einem Wipptier für die Kleinen versehen worden. In Orlishausen ist eine Kletternetzpyramide nun der Renner unter den Kids.

Fördermittel vom Land und vom Ortsteilrat

„Wenngleich öffentliche Kindertagsfeiern in diesem Jahr noch immer nicht möglich sind, wartet auf jedem Spielplatz eine Überraschung für die Kinder zum Turnen und Spielen“, so Heike Streckhardt. Mit Unterstützung durch den Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes und die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes konnten die Spielgeräte wie versprochen zeitgerecht zum 1. Juni aufgebaut werden. Drei weitere Geräte warten noch auf einen zeitnahen Aufbautermin.

Bislang gab es in Frohndorf und Orlishausen nur je drei Spielgeräte für die reichlich vorhandene Kinderschar, ihre Anfragen bei der Stadt seien ungehört geblieben, bedauert die Ortsteilbürgermeisterin. Bei ASB-Geschäftsführer Christian Karl stieß sie hingegen auf offene Ohren. Dieser habe sich der Sache angenommen und über den Kreisverband Fördermittel beantragt, die dann auch vom Land Thüringen flossen.

„Wir als Ortsteilrat haben Mittel aus dem Fonds Traditions- und Heimatpflege dazugegeben und konnten eine gute Grundlage für die lohnenswerte Aufstockung sichern“, freut sich Heike Streckhardt. Ihr Dank geht auch an die Betriebshofmitarbeiter.

Auf Anfrage unserer Zeitung heißt es aus der Sömmerdaer Stadtverwaltung, dass für dieses Jahr einige Maßnahmen an städtischen Spielplätzen geplant seien. Laut Vermögenshaushalt sind Investitionen in Höhe von 30.000 Euro für Spielplätze unter anderem in den Ortsteilen Tunzenhausen und Wenigensömmern sowie dem Spielplatz Ulmenweg im Wohngebiet Rothenbach vorgesehen.

Rutsche auf dem Spielplatz in Stödten soll ersetzt werden

Weitere 15.000 Euro sind im Verwaltungshaushalt 2021 für Werterhaltungs- beziehungsweise Reparaturmaßnahmen an Spielplätzen der Stadt vorgesehen. Umgesetzt wurde in diesem Jahr bereits etwa die Aufwertung der Rutschenkombination auf dem Spielplatz Schneckenhof, informiert Anett Hädrich aus der Pressestelle. Als Maßnahme vom vergangenen Jahr werden noch die Turmkombination auf dem Spielplatz in Schallenburg erneuert und auf dem Spielplatz in Stödten die Rutsche ersetzt.