Sportliche Ferienwoche im Landkreis Sömmerda

Auch Schwimmen gehört den den Aktivitäten in der Ferienfreizeit.

Landkreis. Am Montag beginnt eine Ferienfreizeit mit Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren und anderen sportlichen Aktivitäten.

Mit Beginn der letzten Ferienwoche startet der Kreissportbund in eine von sportlichen Aktivitäten geprägte Ferienfreizeit für Kinder. Vom 14. bis 18. August steht Leichtathletik im Mittelpunkt, es gibt zudem Kinderzumba, Fitnessboxen und Handball-Übungen. Am Mittwoch geht es mit dem Rad ins Streitseebad Kölleda, am Donnerstag können alle Kinder im Freibad Kindelbrück die nächste Schwimmstufe „erschwimmen“.