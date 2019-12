Sportlicher Hase und engagierte Lehrer

Dem Weihnachtsmann zuvor kam Schulsportkoordinator Carsten Seeber. Geschenke wie Sportbeutel, -taschen und Trinkflaschen überreichten am gestrigen Donnerstag er, Landrat, Bürgermeister und Kreissportbundvertreter bei der Schulsportlerehrung. Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler wurden in würdigem Rahmen für ihre Leistungen in den Landesfinals von „Jugend trainiert für Olympia“ ausgezeichnet.

Dass es in diesem Jahr weniger besetzte Stuhlreihen im Sparkassen-Treff gab, war augenscheinlich, jedoch nicht mangelndem Interesse geschuldet. Seeber bedauerte in seiner Eröffnungsrede, dass manche Schulen neuerdings auf die Teilnahme ihrer Schüler an den Wettbewerben auf Kreis-, Schulamts- und Landesebene verzichteten, weil die Personaldecke an Lehrern so dünn sei. Pädagogen für außerschulische Sportwettkämpfe abzustellen, sei vielfach nicht möglich. Damit verbaue man sportlichen Talenten den Weg. Sah die Sportlerehrung in den Vorjahren bis zu 200 Teilnehmer, so waren es dieses Mal nur rund 50. Eine Besserung sei nicht in Sicht, eher eine Verschlechterung hinsichtlich der Lehrerzahl.

Umso mehr freute den Schulsportkoordinator, dass sich Grund- und Regelschüler sowie Gymnasiasten in den Landesfinals mit hervorragenden Leistungen präsentierten und oft nur knapp am Siegertreppchen vorbeischrammten. Für die baulich guten Bedingungen an den Schulen des Landkreises – „die gute Hardware“ – bedankte sich Seeber beim Landrat und der Schulverwaltung sowie für die finanzielle Unterstützung bei der Sparkasse Mittelthüringen. Diesem Dank schloss sich Landrat Harald Henning an und verwies auf die Förderung durch die Sparkassenstiftung Sömmerda. Noch gebe es im Landkreis ein abwechslungsreiches Angebot an sportlichen Wettstreiten. Die 30 Kreisfinals in Fußball, Handball, Volleyball und Crosslauf sahen fast 2500 Teilnehmer, die Ballsportarten allein 700. Dass die Schüler pünktlich zu den Wettkämpfen kommen und auch wieder zurück, dafür sorge dankenswerter Weise Olaf Silge vom ÖPNV.

Den Reigen der Geehrten eröffneten die Crossläufer Maya Nagel, stellvertretend für die Grundschule im Schlosspark Straußfurt, sowie Mathilda Habermann, Robert Warz und Marek Hähnel von der Traumzauberbaum-Schule Weißensee – allesamt talentierte Läufer. Marek habe beim Cross-Kreisfinale für Carsten Seeber den sogenannten Hasen gespielt, sei acht Mal 800 Meter dem Läuferfeld wegweisend vorneweg gelaufen. Explizit dankte der Schulsportkoordinator und Sportlehrer seinen engagierten Kollegen Peter Seifert, Evelyn Müller, Manuela Trummer und Roland Tittlus, die ihre Teams seit vielen Jahren immer wieder aufs Neue motivieren und bei Wettkämpfen begleiten.