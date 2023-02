Diese Aufnahme von Ina Renke ist ein Zeitdokument. Im Bild festgehalten ist, wie das Soemtron-Haus am 15. Dezember 1995 unter einer Staubwolke verschwindet. Dieses und weitere 200 Fotos waren im September 1999 in ihrer Ausstellung im historischen Erfurter Tor zu sehen und im April 2000 in Böblingen, gemeinsam mit der Präsentation des Sömmerdaer Museumsverein zur Geschichte des Thüringer Industriestandorts. (Archivbild)