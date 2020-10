Sprötaus neue große Bronzeglocke ist im Turm

Nicht alle Vorhaben wirft Corona über den Haufen. Dem freudigen Ereignis der Anlieferung und des Aufzugs der noch fehlenden großen Glocke des Dreier-Geläuts der Kirche Zum Heiligen Kreuz in Sprötau funkte das Virus nur insofern dazwischen, als nicht alle daran teilhaben konnten, die sich für diesen Tag eingesetzt hatten. Zuallererst trifft das auf Siegmar Schmidt vom Gemeindekirchenrat zu. Ihn zwang Covid-19 in Quarantäne.

Silvio Beck nimmt die Glocke entgegen, am Steuer des Radladers sitzt Eberhard Schmidt. Foto: Armin Burghardt

Trotzdem klappte alles wie am Schnürchen. Es waren schließlich auch ordentlich tragfähige Gurte, an denen die Glocke – Ton g1, 103 Zentimeter im Durchmesser und 560 Kilogramm schwer – am Kranhaken in die Höhe gezogen wurde. Das Unternehmen war gleich doppelte Chefsache. Christian Beck von der Firma Glocken und Turmuhren Beck aus Kölleda wie auch Sven Hildebrand vom Vogelsberger Unternehmen Hildebrand Bedachungen ließen sich die besondere Aufgabe nicht entgehen. Christian Becks Spannemann bei diesem Glockenprojekt, Silvio Beck (nicht verwandt und nicht verschwägert) wusste das einzuordnen: „Das passiert auch uns nicht alle Tage. Und für alle anderen ist es ja so, dass sie die Glocken zwar immer läuten hören. Aber wer sieht schon mal eine?!“ Sven Hildebrand hat vor Jahren schon einmal Glocken in Kirchtürme in Bad Sulza und Neudietendorf gehoben, Becks vor ein paar Tagen erst Sangerhausen wieder zu einer Ratsglocke verholfen.

Akribisch waren schon die Vorbereitungen. So mussten die Becks zunächst noch schnell am Gesims der Turmluke Hammer und Meißel ansetzen. „Ein, zwei Zentimeter müssen unten noch weg. Die Glocke passt sonst nicht durch“, erklärte Christian Beck.

Währenddessen war Almut Markscheffel vom Gemeindekirchenrat noch einmal schnell nach Hause geeilt, um ein paar Dahlien zu holen. Die Glocke sollte schließlich was hermachen, wenn sie so nach oben schwebt.

Es passte dann doch alles auf den Millimeter. Sven Hildebrand musste mit dem auf 25 Meter ausgefahrenen Kran nicht ein zweites Mal ansetzen. Zunächst ließ er den Klöppel mühelos nach oben schweben, dann das schwere eichene Joch, schließlich die Glocke selbst. Das Einziehen besorgte Silvio Beck mit ausgeklügelter historisch bewährter Flaschenzugtechnik.

Eberhard Schmidt vorm Weule-Turmuhrenschrank mit der Herstellerurkunde. Foto: Armin Burghardt

Einen ersten Probeschlag mit dem Holzhammer durfte Radladerfahrer Eberhard Schmidt ausführen. Er kümmert sich seit 1976 um die Turmuhr, die alle achteinhalb Tage aufgezogen werden müsste. Schmidt erledigt das aber jedem Sonntag. „Das ist einfacher zu merken. Mit den halben Tagen kommt man leicht durcheinander weiß er. Sein Name ist auf der Innenseite des Turmuhrenschrankes eingetragen. Dort ist auch nachzulesen, wer die Uhr der Bockenemer Firma Weule einmal gebaut hat – und dass sie 1921 genau 12.008 Mark gekostet hat. Nächstes Jahr ist also 100. Uhr-Geburtstag.

Vermerkt ist da in Bleistift auch, dass die kleine und die mittlere Bronzeglocke am 11. Mai 2019 eingebaut wurden. Auch die waren damals bei Bachert in Neunkirchen gegossen worden und gehörten zu den ersten, die nach dem Umzug der Firma nach Neunkirchen im Mai 2018 entstanden. Inge Wittwer war damals mit ihrer Enkelin Jasmin (heute 10) beim Gießereibesuch dabei, erinnert sich an die Hitze und an die Arbeiter, die in ihren langen Silbermänteln ein wenig außerirdisch wirkten. „Und heiß war das“, sagt sie. Und beim ersten Glockenaufzug habe es in Strömen geregnet.

Samstag war schönstes Oktoberwetter. Weißblauer Himmel, Laubfärbung, Sonne. Ein Fest gab es mit Rücksicht auf die Pandemie nicht.

Es sammelten sich trotzdem auf Abstand eine ganze Menge Neugierige. Allererster war Hans-Joachim Wittwer. Geweiht werden und erstmals läuten soll die neue große Bronzeglocke mitten im Gottesdienst am Reformationstag.

Keine Notiz von dem, was da vorging, nahmen am Samstag – ganz Dorfidyll – nur die just zur Zeit der Glockenbegutachtung über die benachbarte Kreuzung getriebenen Schafe und Ziegen.