Spuckschutz-Wände gegen Ansteckung

Das Acrylglas wird knapp, aus dem Tischlermeister Peter Georgi und Werbestudioinhaber Ralf Wiesemann in wenigen Tagen schon mehr als 100 Spuckschutz-Wände für Arztpraxen, Behörden und Sparkassenfilialen im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Sömmerda gebaut haben.

Eine Lieferung mit dutzenden Quadratmetern des transparenten Materials, aus dem die beiden Unternehmer aus Greußen die von Georgi entworfenen Aufbauten herstellen, fiel in dieser Woche bereits aus. Es gebe aber reichlich Bestellungen. „Wenn wir jetzt ordern, sind die Preise bei einigen Herstellern auf einen Schlag doppelt so hoch“, berichtet Wiesemann.

Mit den Trennwänden aus Acrylglas können sich Mitarbeiter und Kunden, die am Tresen in direkten Kontakt kommen, vor Speicheltröpfchen, die beim Sprechen unwillkürlich ausgestoßen werden, schützen und behalten trotzdem Blickkontakt untereinander.

Spendenbox für FFP3-Masken im Foyer des KMG-Klinikums Sömmerda. Foto: Jens König

Auch das KMG-Krankenhaus in Sömmerda statteten die Unternehmer aus dem Nachbarkreis mit den Schutzwänden aus. Gegenüber der Rezeption am Haupteingang hat die Klinik zudem ein Behältnis zum Abwurf von originalverpackten FFP3-Masken aufgestellt.

„Aktuell ist in unseren Kliniken ausreichend Material für Schutzausrüstungen im Umgang mit Corona-Infizierten vorhanden. Da wir vorausschauend arbeiten und Szenarien benachbarter europäischer Länder vor Augen haben, haben wir uns entschlossen, die Bevölkerung aufzurufen, FFP3-Masken, die sie möglicherweise als vermeintlichen Schutz gegen eine Corona-Infektion beispielsweise in einem Baumarkt erworben haben, originalverpackt in Kliniken und Arztpraxen abzugeben – selbstverständlich nicht nur in unseren Einrichtungen“, erläutert Unternehmenssprecher Franz Christian Meier.

Im Alltag schütze das Tragen der Masken nicht besser vor einer Ansteckung als das Einhalten eines Abstands von 1,5 bis 2 Metern zu anderen. In Kliniken würden sie aber gebraucht, heißt es.