St. Kilian in Ottenhausen wird weiter gefördert

Seit drei Jahren unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) schon Erhaltungsmaßnahmen an der St.-Kilian-Kirche in Ottenhausen. Zunächst stellte sie 20.000 Euro für die Sanierung der Tonnendecke, dann weitere 20.000 Euro für die Restaurierung der Patronatsloge zur Verfügung. Nun fördert die DSD dank ihrer treuhänderischen „Liselotte Lies und Otto Roosen“-Stiftung in diesem Jahr die Fortführung der Restaurierungsarbeiten an der Patronatsloge, konkret den Anstrich der Fenster und Türen sowie der Bleiglasfenster. Hierfür stehen wiederum 20.000 Euro bereit. Das teilte die Stiftung jetzt mit. Die St.-Kilians-Kirche war ursprünglich die Klosterkirche eines Benediktinerinnenordens. Die große Saalkirche mit östlichem romanischem Turmpaar und eingezogenem, polygonalem Langchor wurde 1717 barock umgebaut. Die Türme und ein Teil des Schiffs stammen vermutlich noch von der Klosterkirche des 12. Jahrhunderts. Im Inneren hat sich der romanische Chorbogen erhalten. Das Kirchenschiff prägt an drei Seiten eine zweigeschossige Empore mit qualitätsvoller Malerei, die Szenen aus Genesis und Neuem Testament abbildet. Bedeutend ist das Schnitzretabel des Flügelaltars aus dem Jahr 1517. St. Kilian gehört zu den über 500 von der DSD allein in Thüringen geförderten Objekten.