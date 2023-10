Stadt Sömmerda feiert 225. Geburtstag von bedeutsamem Numismatiker

Sömmerda. Die Stadt und der Landkreis Sömmerda würdigen den Geburtstag eines bedeutsamen Numismatikers. Sonderausstellung und Vorträge sind geplant.

Die Stadt und der Landkreis Sömmerda wollen den 225. Geburtstag von Johann Jakob Leitzmann mit einem Festakt und einer Sonderausstellung würdigen, teilt Hans-Diether Dörfler, Leiter des Historisch-Technischen Museums und Stadtarchivs von Sömmerda mit. Die Ausstellung, die im Dreyse-Haus zu sehen ist, zeigt mit Bildern und Dokumenten die wesentlichen Lebensstationen Leitzmanns.

Numismatik prägt Leben von Leitzmann

Johann Jakob Leitzmann, geboren 1798 in Erfurt, zählt zu den bedeutendsten Numismatikern im 19. Jahrhundert. Mit der Erforschung von Münzen, der Numismatik, kam er bereits während seines Studiums in Halle an der Saale in Kontakt. An der dortigen Universität hatte der Gelehrte Johann Heinrich Schulze ein Münzkabinett angelegt und Münzen als Quellen in seinen Vorlesungen genutzt. Dies strahlte noch in Leitzmanns Studienzeit, der 1818 bis 1821 in Halle Evangelische Theologie studierte. Die Numismatik sollte Leitzmanns Leben prägen.

Nach seinem Studium erhielt Leitzmann keine Stelle als Theologe in seiner Heimatstadt Erfurt. In die Nähe von Sömmerda kam er 1825, als er die Pfarrstelle in Riethgen antrat. Wenige Jahre später wechselte Leitzmann auf die besser dotierte Pfarrstelle nach Tunzenhausen, wo er den Großteil seines Lebens verbrachte. Dort bekleidete er das Pfarramt bis zu seinem Tod am 23. Oktober 1877. Während seiner über 50-jährigen Tätigkeit als Pfarrer befasste er sich intensiv mit der Numismatik und publizierte dazu.

Münztafeln und Beschreibungen von Münzen aus Leitzmanns „Das Münzwesen und die Münzen Erfurts“. Foto: Kreisarchiv Sömmerda

Ausstellung zeigt auch mittelalterliche und frühneuzeitliche Münzen

Die Ausstellung wirft einen Blick auf das umfangreiche Lebenswerk von Leitzmann. Dabei wird Leitzmann auch als produktiver Regionalhistoriker gezeigt. Zudem sollen mittelalterliche und frühneuzeitliche Münzen, die in Erfurt geprägt wurden, sowie Medaillen zum Gedenken an Johann Jakob Leitzmann präsentiert werden. Die Sonderausstellung ist für Besucher am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 22. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Auch die Gesellschaft für Thüringer Münz- und Medaillenkunde nimmt den 225. Geburtstag von Johann Jakob Leitzmann zum Anlass und richtet ihre Jahrestagung in Sömmerda aus. Am Samstag, 21. Oktober, stehen im Hotel „Erfurter Tor“, Kölledaer Straße 33, verschiedene Vorträge zur Thüringer Münz- und Medaillenkunde auf dem Programm. Die Tagung schließt am Sonntag, 22. Oktober, mit der Besichtigung der ehemaligen Wirkungsorte von Leitzmann in Tunzenhausen ab.