Sömmerda. Ein „0-Euro-Ticket“ gilt am Donnerstag in Sömmerda und seinen Ortsteilen für Nutzer der Stadtlinie.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtlinie fährt heute kostenlos

Die Kreisstadt ist in diesem Jahr Partnerkommune und Auftaktgastgeber für die Aktion „Autofasten“ von Bus & Bahn Thüringen und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Die Aktion soll zum Umdenken und Nachdenken über das persönliche Mobilitätsverhalten anregen sowie zum Umsteigen auf den Öffentlichen Personennahverkehr animieren. Der heutige Donnerstag ist innerhalb von Sömmerda und in den Ortsteilen als Aktionstag ausgewiesen. Die Busse der Stadtlinie können kostenlos genutzt werden. Für das „0-Euro-Ticket“ kooperieren Stadt und Verwaltungsgesellschaft (VWG) des ÖPNV Sömmerda. Der Weltladen „Locodemu“ lädt zur „Weltküche“ ein.

Bei der Vorstellung der Aktion hat Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) u.a. auch das Interesse der Stadt an einer Reaktivierung der Pfefferminzbahn unterstrichen. Sömmerda unterstütze die Idee der Wiederaufnahme des Personennahverkehrs auf dem Abschnitt bis Straußfurt wie auch zwischen Buttstädt und Großheringen sowie weiter nach Jena. Auch im Land aufgekommene Überlegungen einer Ringbahnvariante begrüßte Hauboldt.