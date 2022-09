Stadtrat berät unter anderem zu Gedenkkonzept für Sömmerda

Schallenburg. Der Stadtrat Sömmerda berät zur Erinnerung an KZ-Außenlager, Marktneubau und anderen Themen. Zuvor gibt es einen Ortsrundgang.

Ein Gedenk- und Bildungskonzept KZ-Außenlager Sömmerda ist ein Thema der öffentlichen Sitzung des Sömmerdaer Stadtrates am Donnerstag, 15. September, im Gasthof Bierbach im Ortsteil Schallenburg. Umfang, Umstände und Folgen der Zwangsarbeit sowie die Schicksale und das Leiden der Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus als Zwangsarbeiter in Sömmerda in der Rüstungsindustrie zum Einsatz kamen, würden nur mit einem Gedenkort an einem authentischen Schauplatz und mit einem entsprechenden Bildungskonzept greifbar, heißt es. Zum 80. Jahrestag der Ankunft ungarischer Jüdinnen in Sömmerda am 19. September 2024 solle das zu erarbeitende Konzept mit allen Bestandteilen umgesetzt sein.

Alter Markt entspricht nicht mehr den Anforderungen

Auf der Tagesordnung steht auch ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan für den Ersatzneubau des Edeka-Marktes auf dem Böblinger Platz im Stadtteil Neue Zeit. Der alte Lebensmittelmarkt entspreche in keiner Weise mehr den Anforderungen – weder den Nutzungsansprüchen der Kunden noch energetischen Aspekten. Mit dem Neubau soll die Verkaufsfläche von derzeit möglichen 925 auf etwa 1550 Quadratmeter erweitert werden.

Vorgesehen ist außerdem der Beschluss eines Nachtragshaushaltes. Notwendig ist dies, weil die Neuordnung der Rettungswege im Rathaus teurer wird als geplant, wie die Ausschreibungsergebnisse zeigen. Die Stadt geht von einer Kostenerhöhung in Höhe von 730.000 Euro aus.

Im Vorfeld der Stadtratssitzung findet ein Ortsrundgang statt, zu dem auch interessierte Bürger eingeladen sind.

Öffentliche Sitzung des Stadtrates Sömmerda, 15. September, 16.30 Uhr, Gasthof Bierbach, Dorfstraße 73 in Schallenburg, zuvor Ortsrundgang, Treffpunkt 15 Uhr am Gasthof.