Stadtverwaltung Sömmerda geht in Bad Frankenhausen auf Tuchfühlung mit der Bundeswehr

Sömmerda. Eine Delegation der Stadtverwaltung besuchte die Kyffhäuserkaserne in Bad Frankenhausen. Dort konnten die Besucher auch an einer Schießübung teilnehmen.

Eine Delegation der Stadtverwaltung Sömmerda machte sich Ende August auf den Weg in die Kyffhäuserkaserne nach Bad Frankenhausen. Dort besuchten sie die zweite Kompanie, mit der die Stadt Sömmerda seit einiger Zeit eine Patenschaft pflegt. Vor Ort bekamen die 16 Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Arbeitswelt der Soldatinnen und Soldaten. Laut Susanne Göpfert von der Pressestelle der Stadt Sömmerda, sei es ein sehr interessanter Tag gewesen, an dem man auf ausgesprochen freundliche und offene Kameraden der Bundeswehr getroffen sei.

Die Delegation bekam an diesen Tag die Möglichkeit auf Tuchfühlung mit der Ausstattung und der Ausrüstung der Bundeswehr zu gehen. Bei einer Technikschau, die die zweite Kompanie für die Sömmerdaer Vertretung organisiert hatte, konnte die Delegation unter anderem einen Panzer von innen begutachten.

Zudem standen die Mitglieder der Kompanie Rede und Antwort. Besonders eindrücklich sei Göpfert der Erfahrungsbericht eines Soldaten in Erinnerung geblieben, der von seinen Auslandseinsätzen in Mali und Afghanistan berichtete.

Delegation nimmt an Schießübung teil

Die Sömmerdaer bekamen auch die Möglichkeit ihr Können auf dem Schießplatz des Panzerbataillons unter Beweis zu stellen. Nach einer umfangreichen Einweisung und unter höchsten Sicherheitsstandards konnten die Besucherinnen und Besucher mit einer G36 auf ein zwei Meter entferntes Ziel schießen. Ziel des Besuches sei gewesen, Einblicke in eine ganz andere Arbeitswelt zu bekommen und auch die Patenschaft zu pflegen.

Auch Bataillonskommandeur Andy Weißenborn, der die Vertretungen der insgesamt vier Patenstädte begrüßte, unterstrich, wie wichtig so ein gemeinsamer Nachmittag sei. Unter anderen diene er dazu, sich auszutauschen, kennenzulernen sowie die Zusammenarbeit weiter zu festigen und zu vertiefen. Zugleich dankte er den Anwesenden für die bisherige gute Zusammenarbeit.

Seit der offiziellen Besiegelung der Patenschaft im Jahr 2020 habe es schon zahlreiche Treffen und Unterstützungsprojekte gegeben. So half beispielsweise die Patenkompanie beim Aufbau des Weihnachtsmarktes oder die Teilnahme an der alljährlichen Veranstaltung zum Volkstrauertag.

Einladungen seitens der Stadt an die Kompanie erfolgten unter anderem zu den Neujahrskonzerten, zum Stadtrundgang oder zum Thüringer Europafest in der Kreisstadt. Das nächste Treffen soll am Montag den 25. September stattfinden. Mitglieder der 2. Kompanie sind dann an einem Projekt auf dem städtischen Friedhof beteiligt.