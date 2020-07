Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Starkregenschäden als Thema

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat Straußfurt will in dessen nächster Sitzung (16. Juli) die Schäden durch den Starkregen am 13./14. Juni zum öffentlichen Thema machen. Fraktionsvorsitzende Claudia Heber erklärte: „Die Schäden durch den Starkregen waren massiv. Unsere Feuerwehrkameraden, denen großer Dank gilt, waren nahezu im Dauereinsatz. Viele Keller mussten leergepumpt werden. Auch waren das Pflegeheim, die Apotheke und die Physiotherapie-Praxis betroffen. Sowohl am Hirtentor in der Thälmannstraße als auch an der Bahnunterführung an der B4 gab es bereits in den Vorjahren Kanalarbeiten, die aber die massiven Überschwemmungen nicht verhindert haben.“ Die Fraktion interessiere der Zustand der Kanäle und wie künftig Schäden vermieden werden können. Fragen dazu seien Bürgermeister Olaf Starroske, der auch Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes ist, zugeschickt worden.