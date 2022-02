Startschuss für die Winterferien in Sömmerda

Sömmerda. Eine Woche Winterferien liegt auch vor den Schülern im Landkreis Sömmerda.

Das Warten hat ein Ende. So wie die Sömmerdaer Lindenschüler, vorn im Bild Amy und Amelie, starteten nach der Übergabe der Halbjahreszeugnisse am Freitag im Landkreis Sömmerda 7015 Schüler in die wohlverdienten Winterferien. Sie lernen an staatlichen Schulen und an Schulen in freier Trägerschaft. Ganz gleich, ob eine Relax-Woche zuhause, Urlaubsreise oder in den zahlreichen Ferienfreizeiten – der Unterrichtsalltag ist für neun Tage erst einmal vergessen. Und wer winterferiengerecht in den Schnee möchte, kann Richtung Thüringer Wald den kurzen Weg über die Autobahn „rutschen“.