Kerstin Schmidt, Weißensees Stadtgärtnerin, setzt jetzt nur im Notfall die Schere an. Mit dem Verschnitt der Bäume und Stauden will sie bis zum Frühjahr warten.

Statt Auslandsurlaub in Namibia Besuch in China

Der Oktober hat sich am Wochenende noch einmal von seiner schönen Seite gezeigt. Der Feiertag am Samstag sowie 14 Grad und dazu immer wieder mal Sonnenschein waren für die Stadt Weißensee Grund genug, mit den Öffnungszeiten des Chinesischen Gartens noch einen Tag in die Verlängerung zu gehen. Damit hatten Freunde der Anlage noch am 1. November Gelegenheit, den Garten in den schönsten Farben des Herbstes zu erleben. „Eigentlich schließen wir traditionell am 31. Oktober die Pforten“, berichtet Christina Heßler-Kellner von der Stadtverwaltung.