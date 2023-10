Stellwerke nicht besetzt: Erneut Zugausfälle in Mittelthüringen

Landkreis. Betroffen ist die Strecke zwischen Halle und Nordhausen sowie Sangerhausen und Artern.

Erneut gibt es wegen nicht besetzter Stellwerke des Schienennetzbetreibers DB Netz AG Zugausfälle, teilte das Verkehrsunternehmen Abellio mit. Demnach entfallen am Wochenende Züge auf Teilabschnitten der Strecken zwischen Halle (Saale) Hbf und Kassel-Wilhelmshöhe sowie Erfurt Hbf und Sangerhausen, die auch über Griefstedt, Leubingen, Sömmerda und Großrudestedt führt. Zwischen 18 Uhr am 28. Oktober und 6 Uhr am Sonntagmorgen könnten wegen fehlender Fahrdienstleiter keine Züge auf den Streckenabschnitten zwischen Halle (Saale) Hbf und Nordhausen sowie Sangerhausen und Artern verkehren.

Betroffen sind den Angaben zufolge Züge der S-Bahn-Linie S7 Halle – Lutherstadt Eisleben und der Regionalexpress-Linien RE 8 Halle – Leinefelde, RE 9 Halle – Kassel sowie RE 10 Erfurt – Sangerhausen – Magdeburg und der Regionalbahn-Linie RB 59 Erfurt – Sangerhausen. Die Züge dieser Linien entfallen in diesem Zeitraum auf den genannten Streckenabschnitten. Ohne die vom Netzbetreiber DB Netz AG zu stellenden Fahrdienstleiter dürfen die Züge von Abellio nicht verkehren, so das Unternehmen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxis wird eingerichtet.

Reisende werden gebeten, sich unbedingt vorab über ihre Verbindungen zu informieren unter: https://www.abellio.de/verkehr-aktuell.