Stiftung Ettersberg ermuntert Schüler zur Teilnahme an Wettbewerb

Landkreis. Schülerinnen und Schüler können Fach-, Projekt- und Seminararbeiten einreichen.

Am 5. März ist Einsendeschluss für den 20. Wettbewerb der Stiftung Ettersberg für Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen des Wettbewerbs „Diktaturerfahrung und demokratische Umbrüche in Deutschland und Europa“ können Thüringer Schülerinnen und Schüler bis dahin noch ihre Seminarfacharbeiten, die sie 2022 erarbeitet haben, aber auch andere vergleichbare Leistungen in Form von Fach- und Projektarbeiten aus der 11. und 12. Klasse bei der Stiftung Ettersberg einreichen.

Das Themenfeld ist dabei weit gespannt: So können Entstehungsgeschichten, Bestimmungsgründe, Ausprägungen, Ideologien und Herrschaftsinstrumente von Diktaturen, Diktaturerfahrung im Alltag, Opposition und Widerstand oder auch demokratische Transformationsprozesse oder Fragen der Demokratiesicherung bearbeitet werden. Die besten Arbeiten werden mit ansehnlichen Geldpreisen prämiert.

Der 1. Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Zusätzlich werden Sonderpreise vergeben.

Einsendungen als Gesamt-PDF (einzeln oder in der Seminarfachgruppe) per E-Mail an: wettbewerb@stiftung-ettersberg.de, Stichwort: Schüler*innen Wettbewerb 2023