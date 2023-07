Stiftung Finneck sucht für Show in Sömmerda wieder Talente

Landkreis. Außergewöhnliche Talente im Landkreis Sömmerda gesucht. Anmeldungen für die Veranstaltung am 19. Oktober sind bereits möglich.

Nach einer coronabedingten Pause sucht die Stiftung Finneck in diesem Jahr wieder außergewöhnliche Talente. Bewerbungen dafür werden ab sofort entgegengenommen.

Bereits zum 8. Mal findet am 19. Oktober 2023 die von der Stiftung Finneck initiierte „Show der außergewöhnlichen Talente“ im Sömmerdaer Volkshaus statt, informierte die Stiftung. „Dazu laden wir alle Talente, ob jung, ob alt, groß oder klein, mit oder ohne Beeinträchtigung ein, ihr Können unter Beweis zu stellen“, heißt es.

Gefragt sind neben musikalischen Darbietungen, egal ob Gesang oder Instrumentalspiel, auch Tanzvorführungen, akrobatisches Talent oder das Aufführen von unterhaltsamen Sketchen. Sowohl Einzel- als auch als Gruppendarbietungen sind herzlich willkommen. „Wir wollen, dass Talente mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam in einer inklusiven Show auftreten können“, so Silke Kösling, Vorstand der Stiftung Finneck. Ihr ist es wichtig, dass sich die Veranstaltung noch mehr nach außen öffnet. „Das wäre ein bedeutender Schritt in Richtung Inklusion“, so Kösling weiter.

Über die Vergabe der Pokale für die Plätze 1 bis 3, die wieder in den Finneck-Werkstätten hergestellt werden, entscheidet eine Jury aus Vertretern von Politik, Gesellschaft und ehrenamtlich engagierten Bürgern.

Wer Lust hat, seine Begabung am 19. Oktober in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr unter Beweis zu stellen, wird um Anmeldung gebeten über die Stiftung Finneck, Sekretariat des Geschäftsbereichs „Teilhabe und Wohnen“, unter Telefon: 03634/3 18 51 50 oder per E-Mail an: wohnstaetten@stiftung-finneck.de. Folgende Angaben sind notwendig: Name der Darbietung, Teilnehmerzahl, Ansprechpartner, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.