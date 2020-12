Stiftung in Sömmerda unterstützt Projekte und exzellente Schüler

Das Kuratorium der Sparkassenstiftung Sömmerda hat in seiner Herbstsitzung über die bis Mitte Oktober 2020 eingegangenen Förderanfragen entschieden. Es wurden neun Projekte gemeinnütziger Vereine (siehe Tabelle) mit einem Betrag von insgesamt 15.050 Euro bedacht, teilte die Stiftung mit. Die Empfänger sind in Großbrembach, Haßleben, Sömmerda, Ostramondra, Kindelbrück, Rohrborn, Rastenberg, Nöda und Großrudestedt beheimatet. Die finanziell unterstützten Vorhaben reichen von Kegelsportausrüstung über ein Projekt um die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren bis hin zur Restaurierung einer historischen Fürstenloge in einer Kirche, die Einrichtung eines Basketballspielfeldes oder eine Weihnachtsaktion mit Kindern im Dorffunk.

Darüber hinaus werde die Sparkassenstiftung wieder mit eigenen Maßnahmen aktiv werden – wie beispielsweise einem Konzert in der Reihe „hör-mal im Denkmal“ zum Tag des offenen Denkmals. Für dieses Konzert sind bereits 1300 Euro fest eingeplant.

Zudem wird die Sparkassenstiftung im kommenden Jahr zum vierzehnten Mal Förderpreise für exzellente schulische Leistungen und hohes gesellschaftliches Engagement an Absolventen der Gymnasien und Re-gelschulen in der Region vergeben, informierte die Stiftung. 3900 Euro stehen für diese Preise insgesamt zur Verfügung.

Empfänger Projekt Betrag Sportgemeinschaft Aue Großbrembach Kauf eines neuen Kegel- und Kugel-Satzes für die Kegelbahn Großbrembach 1750 Euro Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Haßleben Restaurierung der Fürstenloge der Kirche Haßleben 4000 Euro Förderverein der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda Literarisch-musikalische Veranstaltung im Jahr 2021 2000 Euro Heimatverein Ostramondra/Rettgenstedt Anschaffung eines Soundsystems 800 Euro Thepra Kreisverein Sömmerda Weihnachtskalender mit Wortbeiträgen von Kita-Kindern der Landgemeinde Kindelbrück im Dorffunk Weißer Holunder 1000 Euro Rohrborner Dorfgemeinschaft Waidmühlenfest und Mühlentag 2021 500 Euro Orgelförderverein Coudray-Kirche Rastenberg Einbau eines Linearantriebs in die restaurierte Orgel 2500 Euro Sportverein An der Warthe in Nöda Anschaffung eines Basketballkorbes für Sportplatz Nöda 1500 Euro Förderverein der Grundschule Großrudestedt Schul-Projekt: Astrid Lindgren mit allen Sinnen erfahren 1000 Euro

Förderanfragen für die Frühjahrssitzung des Stiftungskuratoriums Ende März 2021 können noch bis 15. Februar 2021 eingereicht werden. Das Anfrageformular sowie weitere Informationen zu den Förderkriterien sind unter www.sparkassenstiftung-soemmerda.de abrufbar.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ist die Sparkassenstiftung engagiert, um gemeinnützige Vereine und Projekte im Landkreis Sömmerda finanziell zu fördern. Für unterschiedliche Projekte und eigene Maßnahmen in den Bereichen Kultur, Sport, Jugendförderung, Wissenschaft, Altenhilfe, Wohlfahrts- und Gesundheitswesen sowie Heimat- und Brauchtumspflege konnte die Stiftung eigenen Angaben zufolge bislang mehr als 1,4 Millionen Euro vergeben.

Die Stiftung finanziert ihr Engagement durch Erträge des Stiftungsvermögens, das durch Zustiftungen der Sparkasse Mittelthüringen seit Gründung auf 8,4 Millionen Euro angewachsen ist.