Stiftung übernimmt Wehrpflege

Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis das als Hochwasserschutzmaßnahme vom Freistaat zu 100 Prozent geförderte Lossawehr im Rastenberger Mühltal fertiggestellt werden konnte. Inzwischen haben sich die Rastenberger auch etwas an den Anblick gewöhnt. „Das angepflanzte Grün hat da seine Wirkung nicht verfehlt“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg). Weiteren Grund zur Freude sieht sie in diesem Zusammenhang darin, dass die Stiftung Finnecke sich bereiterklärt hat, die Pflege des Areals zu übernehmen. Die Stiftung hat eine Grünpflege-Truppe und ist daran interessiert, dass das quasi in ihrem „Vorgarten“ gelegene Wehr einen ansehnlichen Eindruck bietet. Das, so Winter, entlaste auch die Stadt.