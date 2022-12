Stiller, grüner Beifahrer in einem Erfurter Auto

Baumschlagen, Baum auf einem Erfurter Parkplatz kaufen – wie halten Sie das? Anja Derowski erwarb das Grün innerhalb von 4 Minuten

Haben Sie schon Ihren Weihnachtsbaum? Also früher gab es keinen Haushalt in meinem Umkreis, in dem der Baum eher in der Stube stand. Schon gar nicht bereits ab 1. Advent oder so.

Mittlerweile füllen sich die Wohnzimmer recht schnell. Immer wieder posten Bekannte Bilder ihres soeben aufgestellten Baumes. Es drängte mich also zum Baumkauf. Normalerweise schlagen wir in einer Gärtnerei selbst. In diesem Jahr war die Zeit etwas knapp, also ging es ziemlich unromantisch auf den Parkplatz eines großen Einkaufszentrums. Na ja, dachte ich, viele hat der Verkäufer ja nicht stehen. Die meisten waren eingewickelt – und wer kauft schon die Katze im Sack, ähm den Baum im Netz?

Ich schaute mir das gute Dutzend Bäume an. Und da stand er: mein Baum. Er hatte offensichtlich nur auf mich gewartet. Es erfolgte die übliche Inaugenscheinnahme, einmal ringsherum. Gebongt. Ab ins Netz, bezahlen, ab ins Auto. Nicht mal die Sitzbank musste ich umklappen. Ein stiller grüner Beifahrer. Das war wohl der schnellste Baumkauf ever.

Fragt sich nur, wann ich ihn aufstelle . . .