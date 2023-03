Stimmung im Gutshaus-Saal in Tunzenhausen

Tunzenhausen. Gesang und Kabarett bei der Frauentagsfeier in Tunzenhausen kommen beim Publikum gut an. Ein Blick auf die nächsten Veranstaltungen.

Eine Frauentagsfeier, wenngleich zehn Tage später, sorgte am Samstagabend für volles Haus beim Tunzenhäuser Gutshausverein. In geselliger Runde erlebten die durchweg weiblichen Gäste ein musikalisches Feuerwerk mit Sänger Tobias Stein und Knister-Momente mit Kabarettist Tom Dewulf, berichtet Vereinsvorsitzende Evelyn Sänger-Jenner. Als nächste Veranstaltung steht das Osterbasteln am Samstag, 1. April, ab 15 Uhr an. Kränze und andere dekorative Dinge werden unter Anleitung entstehen. Einen Tag später ist wieder Gutshaus-Café mit Hausfrauenkuchen angesagt. Hier bittet der Verein um Voranmeldungen, Telefon: 03634/ 612 902. Ebenso für den 7. Mai; da findet die letzte Café-Runde vor der Sommerpause statt. Der Heinz-Erhardt-Abend am 16. April ist restlos ausverkauft.